W najnowszym wydaniu magazynu Tele Tydzień (w sprzedaży od 20 marca) redakcja publikuje listę nominowanych w plebiscycie Telekamery Tele Tygodnia 2023. Galę wręczenia Telekamer Tele Tygodnia można będzie obejrzeć kolejny raz na antenie TV Puls. Transmisja zaplanowana jest na drugą połowę maja.

/ Materiały prasowe

W tegorocznej edycji głos będzie można oddać wybierając jeden z trzech kanałów głosowania: SMS, online przez stronę internetową www.telekamery.pl albo za pomocą kuponów publikowanych w Tele Tygodniu. Głosować można od 20 marca - przez SMSy i online głosowanie trwa do 27 kwietnia 2023, a za pomocą kuponów do 21 kwietnia 2023 (decyduje data stempla pocztowego, w głosowaniu wezmą udział kupony, które wpłyną do 27.04.2023).

W tym roku można oddać głos na swoich ulubieńców w 3 kategoriach głównych: Aktor, Aktorka i Serial, w których po raz pierwszy - oprócz produkcji telewizji linearnej - nominowane zostały również rodzime produkcje platform streamingowych. Po raz piąty głosować można również na najlepsze seriale streamingowe w kategorii specjalnej, do której nominacje przygotował magazyn NETFILM.

W pozostałych kategoriach laureatów wybiorą członkowie Kapituły Telekamer Tele Tygodnia oraz przedstawiciele Wydawnictwa Bauer. Audytorem plebiscytu jest Deloitte.

KATEGORIE i NOMINOWANI

Aktorka

1. Aleksandra Adamska

2. Vanessa Aleksander

3. Adriana Kalska

4. Dorota Kolak

5. Danuta Stenka

6. Agata Załęcka

7. Agnieszka Żulewska

Aktor

1. Przemysław Bluszcz

2. Michał Czernecki

3. Marcin Dorociński

4. Jakub Gierszał

5. Piotr Głowacki

6. Leszek Lichota

7. Andrzej Młynarczyk

8. Antoni Pawlicki

Serial

1. Behawiorysta

2. Erynie

3. Gang Zielonej Rękawiczki

4. Komisarz Alex

5. Leśniczówka

6. Na wspólnej

7. Osaczony

8. Przyjaciółki

9. Skazana

10. Stulecie Winnych

11. Wojenne dziewczyny

12. Wotum nieufności









Nagroda magazynu NETFILM

1. Rozdzielenie

2. Ród smoka

3. The Bear

4. The Boys 3

5. Wednesday

6. Wielka woda