Furorę robi w Paryżu głośna wystawa „Ramzes i złoto faraonów”. W ciągu zaledwie kilkunastu dni sprzedano blisko 200 tys. biletów. Na ekspozycji można zobaczyć ponad 180 unikatowych staroegipskich eksponatów, w tym sarkofag Ramzesa II.

Wystawa „Ramzes i złoto faraonów” w Paryżu / Marek Gładysz / RMF FM

Niektóre z cennych eksponatów po raz pierwszy można zobaczyć w Europie.

Oprócz sarkofagu Ramzesa II można podziwiać m.in. biżuterię ze starożytnego Egiptu, przedmioty wykonane ze złota, a nawet mumie kotów i innych zwierząt.

Wcześniej wystawa została zaprezentowana w Stanach Zjednoczonych. Po zaprezentowaniu we Francji trafi do Australii. Na naszym kontynencie można będzie ją zwiedzać tylko w Paryżu do 6 września.

Ach, te wszystkie kolory, drogocenne kamienie, złota biżuteria! Nigdy nie widziałam tak wielu pięknych staroegipskich eksponatów jednym miejscu. To wprost magiczne - mówi z zachwytem korespondentowi RMF FM Markowi Gładyszowi zwiedzająca wystawę paryżanka Claudine.