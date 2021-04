Za nami finał kolejnego sezonu programu "The Voice Kids". W sobotę 17 kwietnia poznaliśmy zwycięzcę czwartej edycji muzycznego show. Kto wygrał? O zwycięstwo walczyli Sarah Egwu James, Tatiana Kopala oraz Olek Klembalski.

Pod koniec lutego zadebiutowała czwarta edycja programu "The Voice Kids". Muzyczny talent show dla najmłodszych wylansował dotychczas multum dziecięcych gwiazd. Dwie uczestniczki programu - Roksana Węgiel i Wiktoria Gabor - stały się późniejszymi zwyciężczyniami Eurowizji Junior.

Trzy poprzednie sezony "The Voice Kids" wygrywali kolejno:

Roksana Węgiel (drużyna Edyty Górniak),

Ania Dąbrowska (drużyna Cleo),

Marcin Maciejczak (drużyna Dawida Kwiatkowskiego).

Z obecnego składu jurorskiego tylko Tomson i Baron nie doczekali się dotychczas triumfu ich podopiecznego. O wygraną w czwartej edycji "The Voice Kids" walczyli:

Tatiana Kopala (drużyna Cleo),

Sara Egwu James (drużyna Tomsona i Barona),

Aleksander Klembalski (drużyna Dawida Kwiatkowskiego).

"The Voice Kids 4". Sara Egwu James triumfuje

Sobotni finał "The Voice Kids" przyniósł mnóstwo emocji. Nie brakowało znakomitych występów najmłodszych, pojawili się też goście specjalni. Na scenie wystąpił m. in. nasz tegoroczny reprezentant w konkursie Eurowizji. Po tym, jak Rafał Brzozowski wykonał utwór "The Ride", pozostało już tylko miejsce na ogłoszenie wyników. I stało się! Czwarty sezon talent show dla dzieci wygrała Sara Egwu James, podopieczna Tomsona i Barona!

Nazywana "polską Whitney Houston" 12-latka wygraną wywalczyła sobie właśnie wykonaniem utworu "The Greatest Love of All" z repertuaru wspomnianej wokalistki.

Wideo youtube





"The Voice Kids 4". Kim jest Sarah Egwu James?

Sara Egwu James pochodzi z bardzo muzykalnej rodziny. Na castingach do "The Voice Kids" wspierali ją mama z ojczymem oraz jej młodsze rodzeństwo z tatą, który pochodzi z Nigerii. Oboje często wspólnie muzykują.

12-latka kształci się obecnie w Szkole Podstawowej w Ośnie Lubuskim oraz w Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Słubicach, ponadto szlifuje swoje wokalne umiejętności, uczęszczając do tamtejszego Miejskiego Ośrodka Kultury SMOK. Poza muzyką pasjonuje się dekoracją wnętrz. Uwielbia też gotować. Jest ponoć domową mistrzynią w robieniu pancake’ów.

Autor: Maria Staroń