Od czwartku w muzeum Van Gogha w Amsterdamie prezentowane są obrazy Pokemonów oparte na znanych dziełach niderlandzkiego mistrza. Na przykład Pikachu jest przedstawiony w kapeluszu, co jest nawiązaniem do płótna "Autoportret w szarym filcowym kapeluszu" (1887).



Chcemy dotrzeć do nowych pokoleń - deklaruje dyrektor muzeum Emilie Gordenker.