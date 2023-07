Festiwal Szekspirowski w Gdańsku, karnawał Sztukmistrzów w Lublinie i "Nawiedzony dwór" w kinach w całej Polsce. Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

Aktor Andrzej Seweryn podczas próby medialnej swojego spektaklu "Zawsze Szekspir" (zdj. z 2020 r.) / Maciej Kulczyński / PAP

Festiwal Szekspirowski w Gdańsku

26 lipca w Gdańsku zacznie się 27. edycja Międzynarodowego Festiwalu Szekspirowskiego. Zainauguruje go "Lear. Esej aktorski Andrzeja Seweryna". W czasie festiwalu widzowie zobaczą spektakle z Hiszpanii, Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii oraz Polski. W programie jest m.in produkcja legendarnego Petera Brooka, koprodukcja Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego z Needcompany, "Hamlet" w wersji flamenco, piętnastominutowa opera syntetyczna Łodzi Kaliskiej z udziałem Michała Urbaniaka, medytacyjna uczta literacka z wielką gwiazdą światowego kina Charlotte Rampling i wiele wydarzeń towarzyszących.

Przygotowania do festiwalu trwały w cieniu wojny w Ukrainie. Organizatorzy przypominają też o krwawych protestach w Iranie, o łamaniu praw człowieka oraz o piłkarskim mundialu okupionym cierpieniem tysięcy niewinnych ludzi i kneblowaniem ust sportowcom walczącym o prawa człowieka. I o wszechobecnej inflacji oraz o niszczeniu klimatu.

Odzwierciedleniem obecnej sytuacji jest dla organizatorów motto tegorocznej edycji zaczerpnięte z "Króla Leara" Williama Szekspira - "Cudowna jest głupota tego świata".

Carnaval Sztukmistrzów w Lublinie

14. edycja festiwalu Carnaval Sztukmistrzów potrwa od 27 do 30 lipca na Starym Mieście w Lublinie. W programie są wieczorne widowiska oraz spektakle plenerowe i koncert uliczny.

Uliczne spektakle i pokazy to serce i siła napędowa Festiwalu. Lekki, ludyczny charakter przedstawień oraz bliska interakcja z publicznością stała się nieodłącznym elementem atmosfery tego wydarzenia. Pokazy uliczne to doskonała okazja do tego, by dosłownie przybliżyć sztukę do ludzi, uczynić ją dostępną dla wszystkich i stworzyć niezapomniane wspomnienia - opowiada Iwona Kornet, dyrektorka Festiwalu.

Największym przedsięwzięciem tegorocznej edycji jest prezentacja długo wyczekiwanego przez wiernych widzów Carnavalu widowiska na placu Zamkowym. Spektakl "Arret d'Urgence" francuskiej grupy Akoreacro to żywiołowa mieszanka muzyki i akrobatyki zaprezentowana na ruchomej scenie jeżdżącej ciężarówki.

"Nawiedzony dwór" w kinach

28 lipca do kin wejdzie "Nawiedzony dwór". Opowieść o przygodach mieszkańców pewnego domu, którzy, chcąc pozbyć się niechcianych współlokatorów zza światów, zatrudniają zwariowaną ekipę tak zwanych "ekspertów od duchów".

Film został zainspirowany klasyczną atrakcją z parku rozrywki Disneya. W filmie w reżyserii Justina Simiena występują m.in.: Owen Wilson, Lakeith Standfiels, Tiffany Haddish, Rosario Dawson, Danny DeVito, Jamie Lee Curtis oraz Winona Ryder.