Choć do imprezy pozostały dwa lata na festiwal Materia Prima wpłynęło już 60 zgłoszeń z różnych krajów. Impreza adresowana głównie do widzów dorosłych, stanowi niepowtarzalną okazję do pokazania oryginalnych i odkrywczych spektakli teatralnych zaskakujących treścią, jak i pod względem formalnym. Festiwal jest też promowany w bardzo osobliwy sposób...

Adam Mickiewicz na skwerze Kościuszki w Gdyni / Jerzy Uklejewski / PAP W ramach działań promocyjnych festiwalu, w Gdyni stanął pomnik Adama Mickiewicza - dokładnie taki, jak w Krakowie, skąd wywodzi się Teatr Groteska, który jest organizatorem Materia Prima. Adam był zachwycony, nie chciał stamtąd odjeżdżać. Został jednak zdemontowany, przewieziony do Krakowa i czeka teraz na kolejną podróż. Planujemy kolejną edycję festiwalu Materia Prima, którego Adam jest ambasadorem - mówi Martyna Nowakowska z Teatru Groteska. Mickiewicz był zachwycony, ale został zdemontowany Jacek Skóra / RMF FM Gdzie Mickiewicz pokaże się jeszcze - tego organizatorzy nie chcą zdradzać. Na pewno będzie jednak w dalszym ciągu podróżował po Polsce, a wojaże zaplanowane są na północy i ścianie wschodniej kraju. Festiwal Materia Prima, którego pomysłodawcą jest Adolf Weltschek a organizatorem Teatr Groteska w Krakowie, odbywa się od 2010 roku w cyklu dwuletnim. Impreza łączy twórczość nowego cyrku, tańca, multimediów, techniki teatru lalek i cieni. Zobacz również: Cyfrowe archiwum światowych dzieł kultury powstanie na... Księżycu

