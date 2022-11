We Wrocławiu we wtorek zacznie się American Film Festival. Do kin w piątek trafi druga część Czarnej Pantery "Wakanda w moim sercu". A w sobotę na scenie Teatru Narodowego w Warszawie odbędzie się premiera "Ksiąg Jakubowych" według prozy noblistki Olgi Tokarczuk.

Próby "Ksiąg Jakubowych" / Marta Ankiersztejn / Materiały prasowe 88 filmów na American Film Festival 88 filmów znalazło się w programie wrocławskiego 13. American Film Festival. 37 z nich zostanie pokazanych w Polsce po raz pierwszy, a 12 będzie miało premierę europejską. Festiwal 8 listopada zacznie się pokazem filmu "Do ostatniej kości" Luki Guadagnina, za który na ostatnim festiwalu w Wenecji reżyser został nagrodzony Srebrnym Lwem. To opowieść o pierwszej miłości i mierzeniu się z własną odmiennością. Główne role w filmie zagrali Taylor Russell i Timothée Chalamet. Filmem zamknięcia będzie "Syn" Floriana Zellera, czyli studium współczesnej rodziny w kryzysie. W obsadzie są m.in Anthony Hopkins, Hugh Jackman, Laura Dern i Vanessa Kirby. Po raz trzeci American Film Festival będzie miał formę hybrydową. Część stacjonarna potrwa do 13 listopada, o tydzień dłużej będzie można oglądać wybrane festiwalowe filmy online. Czarna Pantera w kinach Wideo youtube Po śmierci króla T'Challi, królowa Ramonda (Angela Bassett), Shuri (Letitia Wright), M'Baku (Winston Duke), Okoye (Danai Gurira) i Dora Milaje (Florence Kasumba) stają w obronie swojego ludu przed interwencją światowych mocarstw. Otwierając nowy rozdział swojej historii, mieszkańcy Wakandy łączą siły z War Dog Nakią (Lupita Nyong'o) i Everettem Rossem (Martin Freeman), by wytyczyć nowy kierunek dla swojego królestwa. Druga część Czarnej Pantery wejdzie do kin 11 listopada. Chadewick Boseman, aktor grający Czarną Panterę w pierwszej części, w 2020 roku zmarł na raka. Tak niewiarygodnie trudno było nam wrócić do przestrzeni, którą dzieliliśmy z naszym kochanym T'Challą, z naszym kochanym Chadem. Ale wzięliśmy się w garść, odsunęliśmy emocje, przyszło skupienie i mam nadzieję, że jest z nas dumny - mówiła na premierze filmu Letitia Wright. Reżyserem film "Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu" jest Ryan Coogler. "Księgi Jakubowe" w Narodowym Reżyser Michał Zadara inscenizuje "Księgi Jakubowe" laureatki literackiego Nobla Olgi Tokarczuk. Premiera przedstawienia odbędzie się 12 listopada na dużej scenie Teatru Narodowego w Warszawie. Jak czytamy w zapowiedzi spektaklu, "Zadara tworzy opowieść o wieku, w którym rozum krzyżuje się z przesądem, a duchowość z materią. Przedstawia na scenie losy pochodzącego z Podola mistyka Jakuba Lejbowicza Franka, a także losy jego wyznawców i wrogów". Jak mówi Michał Zadara, "narodowość, religia, kostium - to są tematy naszej opowieści. My, współcześni Polacy, jesteśmy spadkobiercami bardzo różnych tradycji, narodowości, praktyk. Naszymi przodkami są nie tylko Zagłoba i Marysieńka, ale też Jakub Frank i Maria Szymanowska". Adaptację powieści przygotowali Barbara Wysocka wspólnie z Michałem Zadarą. W ponad dwudziestoosobowej obsadzie na scenie zobaczymy Bartłomieja Bobrowskiego, Annę Grycewicz, Oskara Hamerskiego, Kingę Ilgner, Mirosława Konarowskiego, Waldemara Kownackiego, Piotra Kramera, Joannę Kwiatkowską-Zduń, Annę Lobedan, Kacpra Matulę, Kamila Mrożka, Jerzego Radziwiłowicza, Henryka Simona, Paulinę Szostak, Pawła Tołwińskiego, Magdalenę Warzechę, Martę Wągrocką, Barbarę Wysocką oraz dzieci: Maję Amsterdamską, Felicję Nizińską i Antoniego Bluszcza. Muzykę na żywo wykonywać będzie Justyna Skoczek. Zobacz również: W połowie tygodnia ruszą 26. Międzynarodowe Spotkania Teatrów Tańca

Opracowanie: Magdalena Partyła