W wieku 76 lat zmarła pochodząca z Wielkiej Brytanii aktorka i piosenkarka Jane Birkin. Od końca lat 60. ubiegłego wieku mieszkała we Francji i tworzyła w języku francuskim. Była trzykrotnie nominowana do Cezara.

Jane Birkin (zdjęcie z 2022 roku) / Marechal Aurore/ABACA / PAP/Abaca

Jane Birkin urodziła się 14 grudnia 1946 roku w Londynie.

W 1968 roku wyjechała do Francji, starając się o główną rolę w filmie "Slogan". Rolę otrzymała, mimo że nie znała języka francuskiego. Na planie poznała starszego od siebie o 18 lat francuskiego piosenkarza Serge’a Gainsbourga, z którym w 1969 roku zaśpiewała legendarną - uznaną w wielu krajach za skandalizującą - piosenkę "Je t'aime... moi non plus".

Serge Gainsbourg i Jane Birkin - zdjęcie wykonane pod koniec lat 70. ubiegłego wieku / picture alliance / PAP/DPA

W 1973 r. Birkin pojawiła się na ekranach kin u boku Brigitte Bardot w dramacie Rogera Vadima "Gdyby Don Juan był kobietą". Wystąpiła również m.in. w filmach "Powiększenie" czy "Piękna złośnica".

Jane Birkin była trzykrotnie nominowana do nagrody Cezara - w 1985 za główną rolę w "La Pirate", w 1987 - za główną rolę w filmie "Kobieta mego życia" i w 1992 - za drugoplanową rolę w "Pięknej złośnicy".