Do 1 października jest czas na zgłaszanie kandydatów do oscarowych nominacji w kategorii "najlepszy film międzynarodowy". Do tej pory zrobiło to prawie 70 krajów. Polska wybrała już wyróżniony na festiwalu filmowym w Wenecji film Jana Komasy. "Będę walczył o to, by ‘Boże ciało’ dotarło wszędzie" - mówi reżyser.

Reżyser Jan Komasa z nagrodą za reżyserię za film "Boże ciało" / Adam Warżawa / PAP/EPA

"Boże ciało" ma na koncie dwa wyróżnienia na festiwalu w Wenecji oraz nagrody: dziennikarzy, publiczności, za reżyserię dla Jana Komasy i scenariusz Mateusza Pacewicza na 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Zgłoszenie tego filmu do oscarowej nominacji oznacza przedłużenie jego promocji na świecie, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Nie ma co się oszukiwać, to jest dopiero początek drogi - mówi Jan Komasa.

"Zimina wojna" (film Pawła Pawlikowskiego, nominowany do Oscara w 2019 roku - przyp. RMF FM) miała parę milionów dolarów na promocję, my nie mamy takich pieniędzy. Zrobimy wszystko, żeby z naszym filmem dotrzeć do członków Komisji Oscarowej w Stanach, bo to o nich chodzi. To są często bardzo wiekowi ludzie, więc dotarcie do nich nie jest proste. Oni nie obejrzą wszystkich filmów, będzie ich ponad sto (...) do tych ludzi trzeba dotrzeć, trzeba organizować dla nich specjalne pokazy. Ciężka praca, trzy miesiące, dużą część z tych trzech miesięcy będą w Stanach i będę walczył o to, by "Boże ciało" dotarło wszędzie - mówi reżyser Jan Komasa.

Na razie zgłoszono prawie 70 tytułów. Część z nich to bardzo mocni konkurenci. Francja wybrała "Nędzników", odkrycie festiwalu w Cannes. Debiutancki film Ladja Ly w Cannes został porównany do kultowej "Nienawiści" Mathieu Kassovitza i zdobył Nagrodę Jury, a reżyser okrzyknięty został odkryciem festiwalu. Od tego czasu film pokazywany jest na najważniejszych światowych festiwalach, gdzie zdobywa kolejne nagrody i zbiera znakomite recenzje. "Nędznicy" ("Les Misérables") to trzymająca w napięciu historia rozgrywająca się na paryskim przedmieściu, gdzie ponad 150 lat temu Wiktor Hugo osadził akcję powieści "Nędznicy". Stéphane, młody policjant, zostaje przeniesiony do lokalnej brygady antykryminalnej i szybko odkrywa, że dzielnica buzuje od konfliktów i napięć pomiędzy mieszkańcami, władzą i policją. Kiedy niewinny psikus dzieciaków z osiedla wywołuje lawinę wydarzeń i policja musi interweniować, sytuacja wymyka się spod kontroli.

Kandydatem Hiszpanii jest film "Ból i blask" Pedro Almodovara z nagrodzonym w Cannes Antonio Banderasem w głównej roli. Głównym bohaterem filmu jest Salvador Mallo, kultowy hiszpański reżyser, który stroni od mediów i usilnie strzeże swojej prywatności. Mężczyzna odnajduje po latach osoby, które wywarły największy wpływ na jego życie, oraz przeżywa na nowo najważniejsze momenty ze swojej przeszłości. Wraca do dzieciństwa, gdy wraz z rodzicami w poszukiwaniu dobrobytu przenieśli się do małego miasteczka. Przywołuje obrazy swojej pierwszej namiętności, pierwszej wielkiej miłości i bólu rozstania. Wspomina spotkanie z kinem, które na lata stało się sensem jego życia.

Korea Południowa do oscarowych nominacji w kategorii "najlepszy film międzynarodowy" wybrała "Parasite", laureata Złotej Palmy 2019. To pełen dzikiego humoru i nieoczekiwanych zwrotów akcji thriller o ludziach, którzy nigdy nie mieli się spotkać - biednych i bogatych, tych naprawdę uprzywilejowanych i tych zepchniętych (dosłownie) do rynsztoków.

Oscarowe nominacje poznamy na początku 2020 roku. 92. oscarowa gala odbędzie się 9 lutego 2020 w Hollywood.