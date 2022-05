Kino pod Galerią, na Rynku Podgórskich, na barce i placu Szczepańskim, ponad 200 projekcji i kilkuset gości - trwa filmowa majówka z kinem niezależnym. Festiwal Mastercard OFF CAMERA zamienia Kraków w stolicę kina. Jakie atrakcje przewidzieli organizatorzy?

Trwa festiwal Mastercard OFF CAMERA / Materiały prasowe

Na widzów czekają projekcje m.in. filmów "Wiarołom" i "Piosenki o miłości" (03.05). Pokazom towarzyszom spotkania z twórcami i dyskusje. Dziesięć filmowych tytułów ma szansę na 100 000 złotych, czyli nagrodę dFligts. Główną bohaterką "Wiarołoma" jest Ania (w tej roli debiutantka Julia Szczepańska). Po latach nieobecności przyjeżdża do rodzinnej wsi, aby spędzić z mamą - Marą (Małgorzata Hajewska-Krzysztofik) ostatnie miesiące jej życia. Odnajduje też w wiosce Alka (Mateusz Więcławek), z którym przeżyła swoją pierwszą młodzieńczą miłość. Ponowne spotkanie tych dwojga uruchomi serię nieoczekiwanych zdarzeń. Mieszają się tu perspektywy, ścierają punkty widzenia, stopniowo ujawniając kolejne emocje i uczucia, jakie kotłują się w każdej z ekranowych postaci.

"Piosenki o miłości" to najbardziej rozśpiewany festiwalowy tytuł. Ona jest dziewczyną z bloku w małym mieście, on pochodzi z zamożnej, znanej warszawskiej rodziny. Ona kelneruje i śpiewa o tym, co jej w duszy gra, on marzy o wydaniu płyty, którą utarłby nosa sławnemu ojcu aktorowi. Połączy ich miłość do muzyki, rozdzielą ambicje i marzenia. Kruche uczucie, które rodzi się między nimi, cały czas wystawiane jest na próbę: ona wciąż przed nim ucieka, on z kolei potrafi łgać jak z nut. Czy dwa tak różne brzmienia mogą się zestroić? Na te pytanie próbuje odpowiedzieć reżyser Tomasz Habowski razem z debiutującą na wielkim ekranie Justyną Święs i Tomaszem Włosokiem.

Cały czas trwa też Player SerialCon - wydarzenie, które już od wielu lat towarzyszy Festiwalowi Mastercard OFF CAMERA. Jak co roku perspektywa fanowska łączy się z akademicką i branżową. Na wielbicieli telewizyjnych hitów czekają interesujące dyskusje panelowe przygotowane przez krytyków, dziennikarzy, naukowców, blogerów, podcasterów i youtuberów.

/ Materiały prasowe

O pracy nad serialami opowiedzą twórcy, zarówno ci stojący przed kamerą - aktorzy, jak i ci sterujący serialowym światem zza niej: scenarzyści, reżyserzy i producenci. A już po zmroku i po zakończeniu części dziennej w festiwalowych kinach obejrzeć będzie można seriale, którym towarzyszyć będą spotkania z twórcami, m.in. pierwsze odcinki seriali "Powrót" i "Odwilż". O przekraczaniu granic geograficznych podyskutujemy między innymi z aktorami grającymi w międzynarodowych koprodukcjach, takimi jak Filip Tłokiński, grający w nadchodzącej superprodukcji "Maria Antonina" czy Oleną Vrenuyk, gwiazdą ukraińsko-polskiej koprodukcji "Kawa z kardamonem". Z blogerami i naukowcami porozmawiamy o serialach, których tematem są zderzenia kulturowe, nie zabraknie też rozmów o popularności produkcji z odległych zakątków świata, na przykład seriali bałkańskich czy koreańskich. Spotkamy się z kobietami, które obejmują na planie zdjęciowym role dawniej uznawane za typowo męskie, ze scenarzystkami, reżyserkami i operatorkami obrazu. Nie zabraknie też lżejszych tematów, takich jak np. serialowa moda.

Udział w SerialConie jest bezpłatny. Punkty programu w ramach SerialConu odbywają się w Małopolskim Ogrodzie Sztuki, Miasteczku Filmowym na placu Szczepańskim w Krakowie oraz online - na Player.pl i na kanałach mediów społecznościowych SerialCon. Bilety na seanse kinowe można odebrać w dniu ich emisji w Centrum Festiwalowym oraz w kasie festiwalowej Małopolskiego Ogrodu Sztuki.

Więcej informacji można znaleźć na www.offcamera.pl. Festiwal Mastercard OFF CAMERA potrwa do 8 maja.