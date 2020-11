​Festiwal Kina Niemego z Kina pod Baranami. Międzynarodowy Festiwal Boska Komedia, czyli święto teatru. I 40.Warszawskie Spotkania Teatralne z hasłem "kobiety objaśniają świat". Oto wydarzenia kulturalne, które swoje premiery będą miały w najbliższym tygodniu.

Festiwal Filmu Niemego

W tym roku odbędzie się online, pod hasłem "Melancholia". Potrwa od 4 do 6 grudnia na platformie e-kinopodbaranami.pl, ale większość festiwalowych tytułów pozostanie dostępnych do 10 grudnia. W programie są wypełnione nostalgią i melancholią filmy W rolach głównych wielkie gwiazdy niemego kina: Marlena Dietrich, Gloria Swanson, Rudolph Valentino, Lyda Borelli, Pola Negri i Emil Jannings. Część filmów, na wzór dawnych seansów z początku XX wieku, będzie można zobaczyć razem z koncertem wykonanym przez artystów reprezentujących różne style muzyczne. Film "Człowiek otwartych przestrzeni" Marcela L’Herbiera opowiada o potędze morskiego żywiołu. Powstał rok po tragedii Titanica i zyskał rozgłos przede wszystkim ze względu na uderzająco podobną scenę morskiej katastrofy. "Portier z hotelu Atlantic" Friedricha Wilhelma Murnaua to - jak przypominają organizatorzy festiwalu - "poruszająca opowieść o zdegradowanym odźwiernym, który zamienia elegancką liberię na zwykły strój pracownika hotelowej toalety". Marlenę Dietrich będzie można zobaczyć w filmie "Kobieta", a Rudolpha Valentino w melodramacie "Poza skałami".

Kadr z filmu "Bestia" reż. Aleksander Hertz, Polska 1916 / Materiały prasowe

Boska Komedia

Spektakl "Bieguni" w reżyserii Michała Zadary zrealizowany w koprodukcji Teatru Powszechnego i Teatru Łaźnia Nowa otworzy 5 grudnia tegoroczny 13. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Boska Komedia. W tym roku nie będzie konkursu głównego. W programie są 23 przedstawienia, w tym osiem premier. Widzowie zobaczą spektakle do 13 grudnia będą one transmitowane na miejskiej platformie Play Kraków. Inspiracją dla tegorocznego programu jest wykład noblowski Olgi Tokarczuk "Czuły narrator". Wierzę, podobnie jak Olga Tokarczuk, że rola artystów polega na tym, by dać przedsmak tego, co mogłoby istnieć (...) Chciałbym, by wszystkie te marzenia o lepszym świecie, których teatr jest wehikułem, stały się kiedyś rzeczywistością - mówi dyrektor artystyczny festiwalu Bartosz Szydłowski. W programie są m.in "Autobiografia na wszelki wypadek" w reżyserii Michała Buszewicza, "Agon" w reżyserii Dominiki Knapik, "Bezpieczne miejsce" w reżyserii Tomasza Fryzła do testu Piotra Fronia, "Jak ocalić świat na małej scenie?" w reżyserii Pawła Łysaka czy "Po prostu" w reżyserii Weroniki Szczawińskiej.

Zdjęcia ze spektakli pokazywanych na festiwalu Boska Komedia:

"Agon", kadr ze spektaklu / Klaudyna Schubert / Materiały prasowe

"Gracjan Pan", kadr ze spektaklu / Łukasz Giza / Materiały prasowe

"Jak ocalić świat na małej scenie", kadr ze spektaklu / Magda Hueckel / Materiały prasowe

"Ślepcy", kadr ze spektaklu / Maciej Zakrzewski / Materiały prasowe

40. Warszawskie Spotkania Teatralne

"Fedra" w reżyserii Grzegorza Wiśniewskiego, "Dług" w reżyserii Jana Klaty, "Panny z Wilka" w reżyserii Agnieszki Glińskiej. To tylko część spektakli z programu 40. Warszawskich Spotkań Teatralnych. Festiwal odbędzie się w tym roku online, potrwa od 5 do 16 grudnia. Spektakle zostaną zagrane na scenach macierzystych teatrów i bezpośrednio stamtąd będą transmitowane. Kuratorami Warszawskich Spotkań Teatralnych są w tym roku Tadeusz Słobodzianek i Wojciech Majcherek. Hasło 40. Warszawskich Spotkań Teatralnych to "kobiety objaśniają świat". Wiele przedstawień porusza bardzo aktualną tematykę związaną z kwestią płci, praw kobiet, miejsca kobiet w społeczeństwie, ich spojrzeniu na rzeczywistość. Pod tym kątem został również utworzony nurt spektakli towarzyszących - piszą na swojej stronie organizatorzy spotkań. W programie są również na rozmowy z twórcami, które będzie można śledzić na facebookowym profilu WST.