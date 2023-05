Tuż przed wejściem scenę w Liverpool Arena występujący w konkursie Eurowizja 2023 ukraińscy wykonawcy z Tvorchi dowiedzieli się, że rosyjskie rakiety spadły na miasto Tarnopol, z którego zespół pochodzi. „Europo, zjednocz się przeciwko złu w imię pokoju!” - wezwali w internetowym wpisie ukraińscy muzycy.

Występ reprezentującego Ukrainę zespołu Tvorchi w finale Eurowizji 2023 w Liverpoolu / Adam Vaughan / PAP/EPA

Jak podała na swojej stronie internetowej stacja BBC, wiadomość o zbombardowaniu Tarnopola dotarła do członków zespołu tuż przed ich występem we wczorajszym wieczornym konkursie Eurowizji w Liverpoolu.

Tvorchi zdążyli jedynie napisać na Instagramie, że ich miasto jest atakowane. Zaraz jednak musieli wyjść na scenę, gdzie wykonali utwór "Heart of Steel" poświęcony ukraińskim obrońcom zakładów metalurgicznych Azovstal w Mariupolu, którzy przez ponad 80 dni bronili się w murach fabryki przez atakami armii rosyjskiej.

Wideo youtube

Po wykonaniu piosenki, Tvorchi dopisali na swoim instagramowym koncie: "Tarnopol to nazwa naszego rodzinnego miasta, które zostało zbombardowane przez Rosję, podczas gdy my śpiewaliśmy na scenie Eurowizji o naszych stalowych sercach, niezłomności i woli. To jest wiadomość dla wszystkich miast Ukrainy, które są codziennie ostrzeliwane: Charków, Dniepr, Chmielnicki, Kijów, Zaporoże, Humań, Sumy, Połtawa, Winnica, Odessa, Mikołajów, Czernihów, Chersoń i wszystkie inne. Europo, zjednocz się przeciwko złu w imię pokoju!".

Według informacji lokalnych władz Tarnopola, we wczorajszym ataku na miasto rosyjska rakieta zniszczyła budynek w strefie przemysłowej - ranne zostały dwie osoby.

W skład grupy Tvorchi wchodzą producent Andrii Hutsuliak i urodzony w Nigerii wokalista Jeffery Kenny. Wykonawcy z Tarnopola przyjechali do Wielkiej Brytanii z nadzieją powtórzenia zeszłorocznego sukcesu - poprzedni konkurs wygrał ukraiński zespół Kalush Orchestra występujący z piosenką "Stefania".

Ze względu na wojnę trwającą na Ukrainie tegoroczny konkurs Eurowizji nie mógł się odbyć w tym kraju. Finał przeniesiono do Liverpoolu.

Za swój występ Tvorchi zdobyli 243 pkt i zajęli 6. miejsce w konkursie. Wygrała z utworem "Tatoo" szwedzka piosenkarka Loreen, która zgromadziła 583 pkt (zobacz wyniki finały Eurowizji 2023) .

Kto wystąpił w Eurowizji 2023?

Eurowizja 2023. Oto lista finalistów:

Austria: Teya & Salena - "Who the Hell Is Edgar?";

Portugalia: Mimicat - "Ai coração";

Szwajcaria: Remo Forrer - "Watergun";

Polska: Blanka - "Solo";

Serbia: Luke Black - "Samo mi se spava";

Francja: La Zarra - "Évidemment";

Cypr: Andrew Lambrou - "Break a Broken Heart";

Hiszpania: Blanca Paloma - "Eaea";

Szwecja: Loreen - "Tattoo";

Albania: Albina i Familja Kelmendi - "Duje";

Włochy: Marco Mengoni - "Due vite";

Estonia: Alika - "Bridges";

Finlandia: Käärijä - "Cha Cha Cha";

Czechy: Vesna - "My Sister’s Crown";

Australia: Voyager - "Promise";

Belgia: Gustaph - "Because of You";

Armenia: Brunette - "Future Lover";

Mołdawia: Pasha Parfeni - "Soarele si luna";

Ukraina: TVORCHI - "Heart of Steel";

Norwegia: Alessandra - "Queen of Kings";

Niemcy: Lord of the Lost - "Blood & Glitter";

Litwa: Monika Linkyte - "Stay";

Izrael: Noa Kirel - "Unicorn";

Słowenia: Joker Out - "Carpe Diem";

Chorwacja: Let 3 - "Mama šč!";

Wielka Brytania: Mae Muller - "I Wrote a Song".

Reprezentująca Polskę Blanka z piosenką "Solo" znalazła się w finale w Liverpoolu na 19. miejscu (zobacz zapis relacji i występ Blanki w konkursie Eurowizji) .