Do tematu Stone odniosła się również później, w rozmowie z dziennikarzami.

Zszyli to i zaraz potem było cudownie - powiedział Stone. Naprawdę myślę, że to się stało podczas "I'm Just Ken". Byłam zdumiona Ryanem (Goslingiem) i tym, co robił, a ten numer po prostu mnie oszołomił - podkreślała.

/ PATRICK T. FALLON/AFP / East News

Ryan Gosling podczas gali zaśpiewał piosenkę Kena z filmu "Barbie". Na gitarze akompaniował mu Slash. W trakcie występu Gosling podszedł do Emmy Stone, która zaśpiewała fragment utworu.