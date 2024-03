Lista rycerzy i dam poszerza się. Niedługo do tego zaszczytnego grona dołączą reżyser Christopher Nolan i jego żona Emma Thomas. Agencja Associated Press informuje, że para filmowców otrzyma tytuły szlacheckie za to, że swoimi dziełami rozsławiają Wielką Brytanię na całym świecie.

Christopher Nolan i Emma Thomas / VALERIE MACON/AFP/East News / East News Zwyczajowo informacja o tym, że ktoś otrzyma tytuł szlachecki, jest podawana na początku roku lub w dniu urodzin króla Karola III. Monarcha obchodzi je 14 listopada. Tym razem jest inaczej. Nowiny mają najprawdopodobniej związek z dużym sukcesem, jaki Christopher Nolan i Emma Thomas osiągnęli przy okazji tegorocznych Oscarów. Ich "Oppenheimer" zdobył aż siedem statuetek, w tym za najlepszy film. Duet zdążył wsławić się wieloma produkcjami. Do najbardziej znanych należą seria filmów z lat 2005-2012 o Batmanie, Incepcja, Interstellar czy Dunkierka. Nolan i Thomas poznali się podczas studiów w Londynie. Wspólnie prowadzą firmę produkcyjną Syncopy. Para doczekała się czwórki dzieci. Termin ceremonii wręczenia tytułów szlacheckich nie jest znany. Planowanie komplikuje fakt, że król Karol III jest w trakcie terapii nowotworowej. Monarcha osobiście przyjmuje przyszłych rycerzy i damy w Pałacu Buckingham. Wraz z Christopherem Nolanem ekipa odpowiedzialna za "Mrocznego Rycerza" powiększy się o drugiego rycerza. Tytułem cieszy się już Michael Caine, który w filmie grał lokaja Batmana, Alfreda Pennywortha. Caine znalazł się na liście rycerzy Imperium Brytyjskiego opublikowanej w czerwcu 2000 roku z okazji urodzin królowej Elżbiety II. Zobacz również: Nie żyje Louis Gossett Jr. Laureat Oscara zmarł w wieku 87 lat

Co włożyć do koszyczka wielkanocnego? Tradycja święconki ma już kilkaset lat

Ałła Pugaczowa agentem? Stanowisko rosyjskiej prokuratury

Arnold Schwarzenegger przeszedł kolejną operację serca