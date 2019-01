Bryan Adams w czerwcu zagra dwa koncerty w Polsce. Wystąpi 21 Czerwca w Ergo Arenie w Gdańsku i 22 czerwca na Pergoli przy Hali Stulecia We Wrocławiu. Będzie promował swój nowy album w ramach trasy „Shine A Light”. Sprzedaż biletów ruszy 28 stycznia o godz. 10.

Bryan Adams / Gonzales Photo/Terje Dokken / PAP/Photoshot

Koncerty Bryana Adamsa w Polsce będą promować nową płytę kanadyjskiego artysty, która ukaże się 1 marca. Czternasty studyjny album w dorobku gwiazdora poprzedza przebojowy singiel z tytułowym utworem "Shine a Light", którego współautorem jest sam Ed Sheeran. Jedną z 12 piosenek zawartych na krążku , "That’s How Strong Our Love Is" Adams śpiewa w duecie z Jennifer Lopez.

Wideo youtube

Bryan Adams należy do grona największych gwiazd światowej sceny muzycznej. W trakcie kariery, trwającej od przeszło czterech dekad, sprzedał ponad 65 milionów płyt i dorobił się mnóstwa ponadczasowych hitów, na czele z "(Everything I Do) I Do It For You", "Summer Of ’69" czy śpiewanym w duecie z Rodem Stewartem i Stingiem "All for Love".

Sprzedaż biletów ruszy 28 stycznia o godz. 10. / materiały prasowe /

Koncerty Bryana Adamsa przyciągają rzesze fanów i pokazują, że artysta jest wciąż w świetnej formie, zarówno jako wokalista i gitarzysta, jak i charyzmatyczny lider zespołu, nawiązujący doskonały kontakt z publicznością. Polscy fani przekonali się o tym wielokrotnie, ostatni raz w maju 2018 r., gdy w wypełnionej po brzegi hali Torwaru w Warszawie artysta zaśpiewał w ramach trasy "The Ultimate Tour", promującej składankę jego największych hitów.

Wideo youtube





Jak kupić bilety na koncerty Bryana Adamsa w Polsce?

Bilety koncerty Bryana Adamsa w Gdańsku i we Wrocławiu będą w sprzedaży od godz. 10:00 w poniedziałek, 28 stycznia, za pośrednictwem serwisu eventim.pl oraz w stacjonarnych punktach sprzedaży, których lista dostępna jest na stronie bileterii. Organizatorzy ostrzegają przed kupowaniem biletów z nieautoryzowanych źródeł!

Organizatorami koncertów Bryana Adamsa są DM Agency i Barracuda Music.