"Dostałem tyle miłych wiadomości z całego świata. Wiele osób zapytało, czy mój rozrusznik wywoła problemy z drugim sezonem serialu "FUBAR". Absolutnie nie" - zapewnił Schwarzenegger w mediach społecznościowych. "Będę gotowy na rozpoczęcie zdjęć w kwietniu" - dodał. Do postu dołączył zdjęcie, na którym ma przypięte do klatki piersiowej coś, co przypomina bombę zegarową rodem z kreskówki.

Branżowe serwisy przypominają, że Schwarzenegger urodził się z wadą serca - dwupłatową zastawką aorty. Operacje kardiologiczne przechodził w 1997 r., a także 2018 i 2020 r.

Pierwszy sezon serialu "FUBAR", o którym wspomniał w swoim poście Schwarzenegger, miał premierę na platformie Netflix w maju 2023 r. To pełna akcji i humoru opowieść o rodzinie z grupą szpiegów w tle. Oprócz Schwarzeneggera w obsadzie znaleźli się m.in. Monica Barbaro, Jay Baruchel, Fortune Feimster, Milan Carter, Travis Van Winkle, Gabriel Luna, Andy Buckley, Aparna Brielle, Barbara Eve Harris i Fabiana Udenio.