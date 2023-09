1 października już po raz piąty będziemy świętować Dzień Polskiej Muzyki w rozgłośniach radiowych. W akcji uczestniczą m.in.: RMF FM, RMF Maxx, RMF Classic. Kulminacyjnym punktem akcji jest symboliczna wspólna godzina tylko z polską muzyką w niedzielę od 10:00 do 11:00.

Dzień Polskiej Muzyki to kampania społeczna, która promuje polską muzykę i zwiększa świadomość Polaków na temat znaczenia muzyki dla rozwoju polskiej kultury i gospodarki. Akcja wspiera rodzimy rynek muzyczny i zaznacza rolę muzyki w życiu każdego z nas.

W tym szczególnym dniu chcemy podziękować artystom i twórcom za muzykę, którą dla nas tworzą. Dzień Polskiej Muzyki to także święto wszystkich miłośników polskich utworów. To właśnie fani stanowią o sile i kondycji rodzimego rynku muzycznego, który w ostatnim czasie dynamicznie się rozwija.

To właśnie dzięki polskim słuchaczom, polski rynek fonograficzny w ubiegłym roku znalazł się w gronie 20 największych rynków muzycznych świata - mówi Anna Ceynowa, Przewodnicząca Rady Polskiego Rynku Muzycznego oraz Prezes Fundacji EMPOWER POLAND, organizatora kampanii.

Motywem przewodnim kampanii tradycyjnie jest współpraca, bowiem muzyka łączy wszystkich. Jest źródłem radości, siły, inspiracji oraz uniwersalnym językiem zjednoczenia i współpracy. W Dniu Polskiej Muzyki pragniemy przypomnieć także o tych wszystkich pięknych wartościach i emocjach, które niesie ze sobą muzyka, a które są nam wszystkim bliskie i potrzebne. W tym roku tę łączącą siłę muzyki wyrazimy nie tylko poprzez celebrację muzyki różnych gatunków i pokoleń, ale także poprzez jej wpływ na inne sektory sztuki - filmu, książki czy gier wideo - mówią organizatorzy kampanii.

W niedzielę godzina z polską muzyką

W niedzielę już po raz piąty polska muzyka zdominuje anteny ponad 100 ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych stacji radiowych i telewizji muzycznych w Polsce. Akcję wspierają m.in. RMF FM, RMF Maxx, RMF Classic.

Po raz kolejny kulminacyjnym punktem akcji jest symboliczna wspólna godzina tylko z polską muzyką, która zabrzmi od 10.00 do 11.00.

1 października polską muzykę będzie można usłyszeć także na antenach kilkunastu rozgłośni za granicą, m.in. w Wielkiej Brytanii, USA, Szwajcarii, a nawet w Chorwacji.

Na miłośników polskiej muzyki czekają także promocje i niespodzianki od partnerów akcji.

/ Materiały prasowe

Dobry czas dla polskiej muzyki

Rok 2022 był drugim z rzędu, w którym rynek muzyczny w Polsce rósł znacznie szybciej niż na świecie. Polska znalazła się w gronie dwudziestu największych rynków muzycznych świata. Według danych IFPI (International Federation of the Phonographic Industry), wartość polskiego rynku fonograficznego wyniosła 661,4 mln zł. To o 14 proc. więcej niż przed rokiem i o blisko 50 proc. więcej od 2019 roku, gdy rozpoczynała się kampania Dzień Polskiej Muzyki.

W ubiegłym roku na 10 najlepiej sprzedających się płyt w Polsce dziewięć stanowiły albumy polskich artystów. Mimo że sprzedaż płyt CD wciąż spada (-11 proc. r/r), nie ustaje zainteresowanie winylami, których Polacy w ubiegłym roku kupili o 9,8 proc. więcej niż przed rokiem. Wśród 12 najpopularniejszych winyli w poszczególnych miesiącach 2022 r. znalazło się 10 polskich albumów.

W streamingu także dominuje polska muzyka. Wciąż około 80 proc. ze stu najpopularniejszych utworów w serwisach streamingowych to piosenki polskich artystów.

Ubiegły rok to także rekord pod względem ilości koncertów, które zorganizowano w Polsce, jak i liczby sprzedanych biletów. TOP25 najczęściej przeglądanych stron artystów na eBilet w 2023 roku, aż w 84 proc. stanowią zakładki polskich wykonawców i zespołów. Największym zainteresowaniem cieszyły się koncerty rodzimych artystów, które - jak w przypadku Dawida Podsiadło czy Sanah - wyprzedawały się w zaledwie kilka minut.