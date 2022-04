W wieku 107 lat zmarła Mimi Reinhardt. W czasie drugiej wojny światowej pracowała w Krakowie jako sekretarka przedsiębiorcy, Oskara Schindlera. Pomogła uratować 1300 żydowskich robotników przed zagładą w obozach koncentracyjnych.

Mimi Reinhardt urodziła się w Austrii. Do 1945 roku pracowała w fabryce Oskara Schindlera. Jako sekretarka była odpowiedzialna m.in. za sporządzanie list pracowników z krakowskiego getta, którzy zostali zwerbowani do pracy w fabryce Schindlera. W ten sposób zostali uratowani przed deportacją do obozów śmierci.

"Moja babcia, tak droga i wyjątkowa, zmarła w wieku 107 lat. Spoczywaj w pokoju" - napisała wnuczka zmarłej Mimi Reinhardt, Nina, cytowana przez AFP.

Reinhardt, która również była Żydówką, została zwerbowana do pracy przez samego Schindlera i pracowała dla niego do zakończenia wojny.

Po II wojnie światowej sekretarka Schindlera wyjechała do Nowego Jorku. W 2007 roku przeniosła się do Izraela. Dołączyła tam do swojego jedynego syna, który był wówczas profesorem na uniwersytecie w Tel Awiwie - podaje timeofisrael.com. Ostatnie lata życia spędziła w domu opieki.

Izraelski fotograf Gideon Markowicz poznał Reinhardt w ramach projektu poświęconego ocalonym z Holokaustu. Brała udział w działalności domu opieki i była mistrzynią brydża. Surfowała po sieci i monitorowała giełdę - powiedział AFP.

Schindler, który zmarł w 1974 roku, otrzymał od instytutu Yad Vashem tytuł "Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata". Reinhardt, narażając życie, pomogła mu uratować 1300 osób, tworząc dla niego listy pracowników.

O historii niemieckiego przedsiębiorcy, który podczas wojny uratował ponad tysiąc Żydów w Krakowie, opowiada głośny film Stevena Spielberga "Lista Schindlera" z 1993 roku.