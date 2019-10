Nie żyje urodzony w Szczecinie Niemiec - Gustav Gerneth, z zawodu mechanik, uważany za najstarszego mężczyznę na świecie. Zmarł tydzień po swoich urodzinach, w swym domu w Havelbergu. Miał 114 lat.

Gustav Gerneth / dpa-Zentralbild / PAP/DPA

Data urodzin Gustava Gernetha - 15 października 1905 roku - nie została potwierdzona przez Księgę rekordów Guinnessa, więc oficjalnie nie został ogłoszony najstarszym mężczyzną na świecie, ale powszechnie był za takiego uważany.

W dniu 114. urodzin, które świętował w gronie rodziny, z udziałem burmistrza Havelberga, Bernda Poloskiego, był w dobrym nastroju i zapowiedział, że zamierza w 2020 roku obchodzić 115. urodziny - napisał lokalny dziennik "Volksstimme".



Gerneth przeżył dwie wojny światowe. Do emerytury, do 1972 roku, pracował w gazowni w Havelbergu, we wschodniej części Niemiec, w kraju związkowym Saksonia-Anhalt.



Pan Gerneth zapytany przez dziennikarza, jak należy żyć, aby dożyć jego wieku, odparł: Nie trzeba przesiadywać na tyłku, tylko jak najczęściej być w ruchu. Przestrzegał też przed unikaniem masła. Nie cierpiałem margaryny! - powiedział.



Jego żona - ożenił się w 1930 roku - zmarła w 1988 roku. Nie żyje też ich troje dzieci.



Według Księgi rekordów Guinnessa najdłużej żyjącą kiedykolwiek osobą na świecie była Jeanne Louise Calment, urodzona 21 lutego 1875 roku - przeżyła 122 lata i 164 dni.