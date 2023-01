W wieku 93 lat zmarł w środę pochodzący z Polski Zigi Shipper - jeden z ostatnich mieszkających w Wielkiej Brytanii i jeden z najbardziej aktywnych ocalałych z Holokaustu.

Bob Obuchowski, David Herman and Zigi Shipper podczas wizyty w Auschwitz-Birkenau w 2005 roku / Johnny Green / PAP/EPA

Shipper urodził się w 1930 r. w Łodzi. Po niemieckiej napaści na Polskę trafił w 1930 r. do łódzkiego getta, gdzie pracował w fabryce metalurgicznej. Gdy w 1944 r. getto zostało zlikwidowane, został deportowany do niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau, a po kilku tygodniach przeniesiony do Stutthof. Brał udział w tzw. marszu śmierci, następnie został oswobodzony przez żołnierzy brytyjskich. W 1947 r. trafił do Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkał do końca życia.

Wiele lat poświęcił edukowaniu na temat Holokaustu. W 2017 r. był członkiem delegacji towarzyszącej księciu Williamowi i jego żonie, księżnej Kate w czasie ich wizyty w Stutthofie, a w zeszłym roku był jednym z siedmiu mieszkających w Wielkiej Brytanii byłych więźniów Auschwitz i innych niemieckich obozów, których portrety namalowane na zlecenie ówczesnego następcy tronu, a obecnie króla Karola III, zawisły w Queen's Gallery w Pałacu Buckingham z okazji obchodów Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu.