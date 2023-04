Z raportu lekarza sądowego wynika, że w celi było mnóstwo insektów, ale to nie oznacza, iż one przyczyniły się do śmierci zatrzymanego. W dokumencie napisano, że przyczyna śmierci mężczyzny jest nieznana.

Na zdjęciach opublikowanych przez adwokata, widać, że ciało i tułów Thompsona są całe pogryzione przez insekty.

"Nigdy nie widziałem czegoś takiego"

Michael Potter, entomolog z Uniwersytetu w Kentucky specjalizujący się w pluskwach, podkreśla, że zdjęcia z celi są wstrząsające.

Zajmuję się pluskwami od ponad 20 lat. Nigdy nie widziałem czegoś takiego - mówi Potter w rozmowie z BBC.

Ukąszenia pluskiew zazwyczaj nie są śmiertelne. W niektórych przypadkach, gdy ktoś jest przez nie gryziony przez dłuższy czas, może to spowodować ciężką anemię. Jeśli nie jest ona leczona, może doprowadzić do śmierci. Pluskwy żywią się krwią, a duża liczba pluskiew żywi się dużą ilością krwi - tłumaczy Potter. U pogryzionej osoby może też dojść do wstrząsu anafilaktycznego, który może spowodować śmierć.

Władze więzienia zapowiedziały już śledztwo ws. śmierci mężczyzny. Zadeklarowały też, że wydadzą pół mln dolarów na dezynsekcję.