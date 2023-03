Filmik nakręcony przed kościołem opublikował kanał telewizyjny France 3 Aquitaine. Widać na nim mężczyznę trzymającego zdjęcie zamordowanej, przed nim stoi trumna, a przed nią partner kobiety. Wokół zgromadzeni są inni żałobnicy.

Nagle z głośników zaczyna lecieć francuska wersja piosenki "L-O-V-E" Nat Kinga Cole’a, a Stéphane Voirin rozpoczyna samotny taniec. Wkrótce do mężczyzny, który był związany z Agnes Lasalle dołączają tańczące pary.

Według francuskich mediów wybór utworu nie był przypadkowy. "L-O-V-E" to piosenka, do której para uwielbiała tańczyć.

Tragedia w Saint-Jean-de-Luz

Agnes Lasalle została zamordowana katolickim liceum św. Tomasza z Akwinu w miejscowości Saint-Jean-de-Luz, niedaleko Biarritz. W czasie, gdy prowadziła lekcję hiszpańskiego, 16-letni uczeń rzucił się na nią z nożem. Uczeń zadał kobiecie cios w okolice mostka, wyciągnął nóż i uciekł do sąsiedniej klasy. Tam innemu nauczycielowi udało się odebrać nastolatkowi broń i pozostać z nim do przyjazdu policji, która go aresztowała.

Zraniona kobieta zmarła z powodu zatrzymania akcji serca; przybyli na miejsce ratownicy nie byli w stanie jej ocalić.

Jak podają francuskie media, 16-latek cierpiał na depresję i leczył się psychiatrycznie. Usłyszał już zarzut zabójstwa.