Przez wiele miesięcy 48-letni Włoch krążył po Europie, uciekając przed wymiarem sprawiedliwości. Wpadł podczas kontroli przepustki Covid-19 przy wejściu do pizzerii i zamiast na pizzę trafił do więzienia.

Mężczyzna nie zdążył zjeść pizzy / Shutterstock

Poszukiwany w całej Europie mężczyzna z Neapolu był skazany prawomocnie za wymuszenia i oszustwa..

Włoskie media podały, że podczas trwającej wiele miesięcy ucieczki 48-latek krążył między Neapolem a Węgrami, gdzie był miał status rezydenta.



Jak zauważył dziennik "Il Giornale", mężczyzna nigdy nie przypuszczał, że wpadnie podczas rutynowej kontroli tzw. Green Pass, wymaganego we Włoszech w niemal wszystkich miejscach publicznych, także w lokalach gastronomicznych.



Poszukiwany listem gończym doradca podatkowy udał się do znanej pizzerii na przedmieściach Neapolu. Przed wejściem do niej służbę pełnił patrol Gwardii Finansowej, który sprawdzał, czy wchodzący do lokalu klienci mają przepustkę covidową. Gdy w czasie weryfikacji jego danych zostały one wysłane do centrali policji, okazało się, że na posiadaczu tego dokumentu ciąży prawomocny wyrok 5 lat więzienia.



Uciekinier został zatrzymany przez funkcjonariuszy i odwieziony do neapolitańskiego więzienia Poggioreale, gdzie odbędzie karę.