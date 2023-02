W położonym w północnej części Izraela mieście Hadera zatrzymano mężczyznę podejrzanego o wytwarzanie paszportów i samochodowych tablic rejestracyjnych wymyślonego przez siebie królestwa Jaszar El. O sprawie poinformował portal Times of Israel.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

48-letni Szaj Karamosta założył Jaszar El po ogłoszeniu "rozwiązania korporacyjnego rządu Izraela". Powołał do życia "konsulat" w swoim mieszkaniu. Ogłosił się królem tego państwa. Policja poinformowała, że prowadzi śledztwo w sprawie mężczyzny podejrzanego o dystrybucję i używanie fałszywych dokumentów wymyślonego państwa.

Karamosta i jego wspólnik zostali zatrzymani w ubiegłym tygodniu przez policję obok opuszczonego kompleksu w pobliżu zamkniętej spółdzielni rolniczej Bitan Aharon w centralnym Izraelu. Opuszczony kompleks był oznaczony jako "formalny urząd pocztowy" królestwa.



Policja poinformowała, że dowiedziała się o sprawie po tym, jak jeden z jej funkcjonariuszy zatrzymał samochód z fałszywymi tablicami w pobliżu nadmorskiego miasta Aszdod. Pasażer przedstawił dokument, który - jak twierdził - był legitymacją dyplomatyczną credentials, a funkcjonariusz puścił go wolno. Policja wszczęła następnie tajne śledztwo w tej sprawie. Po aresztowaniu pary, przeszukano ich dom w Haderze, gdzie znaleziono podrobione tablice rejestracyjne i fałszywe dokumenty.



We wrześniu ubiegłego roku Karmosta zamieścił w sieci wideo wzywające do "rozwiązania korporacyjnego rządu Izraela" i domagał się, by przyznano mu zwierzchność nad narodem.



Obaj mężczyźni zostali warunkowo zwolnieni do domu.