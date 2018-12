Stan dwóch polskich górników, którzy ucierpieli w wybuchu metanu w kopalni w czeskiej Karwinie, nie pogorszył się w ciągu minionej nocy. Jak poinformowała rzeczniczka szpitala w Ostrawie Nada Chattova, jeden z mężczyzn jest wciąż w stanie krytycznym.

Szpital w czeskiej Ostrawie, w którym przebywają ranni polscy górnicy / Łukasz Gagulski / PAP

Rannymi górnikami zajmują się specjaliści z Kliniki Poparzeń Szpitala Uniwersyteckiego w Ostrawie.

Mężczyzna, którego stan lekarze określają jako krytyczny, utrzymywany jest w śpiączce farmakologicznej. Ma on poparzenia ponad 50 procent powierzchni ciała. Co jednak istotne - podkreśliła rzeczniczka szpitala - jego stan nie pogarsza się i to cieszy lekarzy.

Według Chattovej, stan drugiego górnika poprawia się, oparzenia powoli się goją.

Ciała 12 górników pozostają 800 m pod ziemią

Do wybuchu metanu w kopalni CSM, należącej do państwowej spółki Kopalnie Ostrawsko-Karwińskie (OKD), doszło w czwartek o godzinie 17:16. Górnicy znajdowali się wówczas 800 metrów pod ziemią. Zginęło 13 mężczyzn: 12 Polaków i Czech.

Jeszcze w czwartek na powierzchnię wydobyto ciało jednego z zabitych. Ciała pozostałych 12 mężczyzn są wciąż 800 m pod ziemią. Ich wydobycie - z powodu szalejącego w strefie wybuchu pożaru, skrajnie wysokiej temperatury i wysokiego stężenia metanu - nie jest w tej chwili możliwe. Ratownicy próbują na razie opanować pożar.

Niedziela jest w Polsce dniem żałoby narodowej.