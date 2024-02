Zacumowana w porcie w Portland barka "Bibby Stockholm" ma być w zamyśle brytyjskiego rządu jednym ze sposobów - obok deportacji do Rwandy - na zniechęcanie potencjalnych nielegalnych imigrantów do podejmowania prób przedostania się do Wielkiej Brytanii, bo warunki zakwaterowania na niej są znacznie skromniejsze niż w wynajmowanych przez rząd hotelach, dokąd trafia spora część nowo przybyłych.