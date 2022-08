Węgry doświadczyły najsuchszych siedmiu miesięcy od 1901 roku, a opady spadły już niemal do poziomu połowy średnich wartości - poinformował we wtorek Krajowa Dyrekcja Generalna ds. Wód, cytowana przez agencję MTI.

Festiwal Sziget / ZOLTAN BALOGH / PAP/EPA

Po tym, kiedy w 2021 r. opady osiągnęły poziom poniżej średniej, w pierwszych siedmiu miesiącach br. już w 10 z 12 wodnych jednostkach administracyjnych ogłoszono ostrzeżenie o suszy. Rezerwy wody póki co są wystarczające, ale mogą być problemy z zaspokojeniem niezaplanowanych wcześniej potrzeb - donosi dyrekcja.



Od 13 czerwca około 40 mln m sześc. wody zostało skierowanych z Dunaju do jego odgałęzienia Rackeve (Soroksar) dla celów irygacyjnych i hodowli ryb w regionie.



We wtorek rano średni poziom wody w Balatonie, położonym w zachodnich Węgrzech największym jeziorze Europy Środkowej, wyniósł 78 cm. Przewiduje się, że do 1 września spadnie do 75 cm.



Z kolei poziom wody w jeziorze Velence, trzecim co do wielkości naturalnym jeziorze na Węgrzech, położonym kilkadziesiąt kilometrów na południowy zachód od Budapesztu, wyniósł 58 cm. W związku z tym zainstalowano specjalne urządzenia do cyrkulacji wody, aby zapewnić wystarczający poziom tlenu dla ryb.