Obserwujemy zmianę we francuskim społeczeństwie w sferze religii. Po raz pierwszy, wśród młodego pokolenia, praktykujących muzułmanów jest tyle samo, co praktykujących katolików. Powodem jest napływ afrykańskich i bliskowschodnich imigrantów.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Według najnowszych badań statystycznych European Values Study, wśród młodych osób - w wieku od 18 do 29 lat - proporcja praktykujących katolików spadła zaledwie do 3 proc., czyli jest taka sama, jak praktykujących muzułmanów. Obserwatorzy podkreślają jednak, że zapowiada to w przyszłości stopniową islamizację francuskiego społeczeństwa, bo muzułmańskie rodziny mają zazwyczaj więcej dzieci, niż katolickie.

W całym społeczeństwie - w ciągu niespełna 40 lat - proporcja katolików spadła z 70 proc. (w 1981 roku) do 32 proc. (najnowsze dane). Ponad polowa Francuzów (58 proc.) deklaruje się, jako ateiści.