Waszyngton zniósł wczoraj sankcje zabraniające międzynarodowej współpracy nuklearnej z Iranem. Jak podał Reuters, decyzja została podjęta w sytuacji, gdy pośrednie amerykańsko-irańskie rozmowy na temat ożywienia międzynarodowego porozumienia nuklearnego z Teheranem z 2015 roku wchodzą w końcową fazę.

Zwolnienia z sankcji pozwolą m.in. firmom i krajom kontynuować prace nad cywilnymi projektami jądrowymi w irańskiej elektrowni jądrowej Bushehr, reaktorze ciężkiej wody w Arak i w teherańskim reaktorze badawczym.

"Rozmowy pośrednie mają na celu powrót Stanów Zjednoczonych do porozumienia i ponownego przestrzegania go przez Iran. Porozumienie zostało osiągnięte za czasów prezydenta Baracka Obamy, a Joe Biden zobowiązał się do podjęcia próby przywrócenia do niego Stanów Zjednoczonych" - wyjaśnił Reuters.



Jak przypominają media, gdy prezydent Donald Trump wycofał się z porozumienia, Iran stopniowo zaczął naruszać zawarte w nim ograniczenia nuklearne.



"Departament Stanu wysłał do Kongresu raport podpisany przez sekretarza stanu Antony'ego Blinkena, w którym wyjaśnia, że przywrócenie zwolnień pomoże w rozmowach w Wiedniu na temat powrotu do umowy zawartej między Iranem a grupą państw, w tym Chinami, Francją, Niemcami, Rosją, Wielką Brytanią i Stanami Zjednoczonymi" - podkreślił Reuters.



Wspólny Kompleksowy Plan Działania (JCPOA)

Powrót do ugody miałby położyć fundamenty pod powrót Iranu do wykonywania wynikających z niego zobowiązań. Służyłoby też amerykańskim interesom w zakresie nierozprzestrzeniania broni jądrowej, bezpieczeństwa jądrowego oraz ograniczyłoby irańskie działania jądrowe.



Według CNN wysoki rangą urzędnik Departamentu Stanu powiedział, że odstąpienie od sankcji "nie jest ustępstwem na rzecz Iranu" ani "sygnałem, że wkrótce osiągniemy porozumienie w sprawie wzajemnego powrotu do pełnej realizacji" JCPOA.



Behnam Ben Taleblu z Fundacji Obrony Demokracji (FDD) powiedział CNN, że "zezwolenia na cywilną współpracę nuklearną z Iranem w czasie, gdy Teheran narusza JCPOA, jest strategicznym błędem.