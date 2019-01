Prawdopodobnie dopiero w poniedziałek rano ekipa ratownicza rozpocznie wydobycie spod ziemi 2,5-letniego Julena, który w niedzielę wpadł do dziury po odwiercie w okolicach miasteczka Totalan koło Malagi na południu Hiszpanii.

W tym miejscu trwa akcja ratunkowa / ALVARO CABRERA / PAP/EPA

Opóźnienie wynika m.in. z utrzymujących się od sobotniego poranka opadów deszczu.

Jak poinformował odpowiedzialny za akcję ratowniczą inżynier Angel Vidal, opóźnienie terminu wyciągnięcia chłopca wynika również z trudnego ukształtowania terenu. Szacuje on, że do niedzielnego wieczora w udrażnianiu tuneli do uwięzionego w jamie dziecka stosowany będzie ciężki sprzęt. Później zaś przewidziane są prace ręczne.

Vidal wyjaśnił, że w końcowej fazie prac poszukiwawczych konieczne będzie zachowanie ostrożności przed możliwym osunięciem się ziemi.

Wyhamowanie w ostatnich godzinach prac nad drążeniem tuneli prowadzących do Julena wynika z istniejącego ryzyka dla ratowników oraz dla samego dziecka. Finał poszukiwań wymaga od nas precyzyjnych działań - dodał Angel Vidal.

Szef ekipy ratowniczej zapewnił, że wierzy, iż pomimo upływu blisko tygodnia od wypadku 2,5-letnie dziecko jest wciąż żywe.

W piątek Vidal i inni członkowie ekipy ratowniczej wyjaśnili mediom strategię dotarcia do uwięzionego chłopca. Jest ona realizowana poprzez obniżenie terenu oraz wykonanie co najmniej dwóch pionowych tuneli, przechodzących następnie w poziome ścieżki do miejsca, w którym utknął Julen.

Do tragedii z udziałem chłopca doszło w niedzielę, gdy bawił się on z innym dzieckiem koło gospodarstwa należącego do członków swojej rodziny. Świadkowie twierdzą, że krótko po wypadku słyszeli odgłos płaczu Julena wydobywający się z głębi otworu. W środę sonda wydobyła z dziury o głębokości 100 m jego włosy.

Ojciec dziecka twierdzi, że nie wiedział o istnieniu niezabezpieczonego otworu po odwiercie w miejscu, w którym bawił się jego syn. Z kolei szef firmy, która wykonała w grudniu dziurę, zapewnia, że przykrył otwór dużym kamieniem.