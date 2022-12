18 grudnia jest dla rodziny Scottów ze Stanów Zjednoczonych bez wątpienia szczególny. Tego dnia bowiem zarówno Cassidy, jak i jej mąż Dylan, obchodzą urodziny. W dodatku, pięć dni temu - również 18 grudnia - urodziło się ich pierwsze dziecko, któremu nadali imię Lennon.

Historia została opisana na facebookowym profilu szpitala ginekologiczno-położniczego w Huntsville w amerykańskim stanie Alabama. To stamtąd pochodzi małżeństwo.

Z wpisu w mediach społecznościowych wynika, że narodziny dziecka w dniu urodzin jego rodziców to szansa 1 na 133 000.

Córeczka państwa Scott, której nadali imię Lennon, przyszła na świat 18 grudnia o godzinie 12:30 czasu lokalnego. Jak zauważono we wpisie, "w samą porę, by świętować".

W 2017 roku inna para, która obchodziła wspólne urodziny, również tego samego dnia powitała na świecie swoje dziecko. Tak się złożyło, że był to... 18 grudnia, podobnie jak w przypadku rodziny Scottów.

Luke i Hillary Gardner z Baldwyn w stanie Missisipi powitali na świecie syna Cade'a Lee Gardnera 27 lat po ich własnych narodzinach.

Portal CBS News żartobliwie stwierdził, że rodzina Scottów dołączyła do grona osobistości, które obchodzą urodziny 18 grudnia. Tego dnia urodzili się m.in. piosenkarki Billie Eilish, Sia i Christina Aguilera, aktorzy Brad Pitt i Katie Holmes oraz reżyser Steven Spielberg.

Według amerykańskiej Administracji Ubezpieczenia Społecznego, imię Lennon zajęło w 2021 roku 236. miejsce pod względem popularności imion nadawanych dzieciom. Oznacza to, że w ubiegłym roku imię to otrzymało 1268 dzieci, co stanowi 0,071 proc. wszystkich urodzeń dziewczynek w 2021 roku.

Co ciekawe, imię po raz pierwszy znalazło się na liście 1000 najpopularniejszych imion w 2013 roku, zajmując 932. miejsce. Od tego czasu stale pnie się w górę.