Szesnastu mężczyzn, członków gangu z Huddersfield, zostało w piątek skazanych na łączną karę ponad 200 lat więzienia w serii procesów dotyczących gwałtów i molestowania seksualnego 15 dziewczynek.

Mieszkające w miejscowości Huddersfield ofiary - w wieku od 11 do 17 lat - otrzymywały od swoich oprawców alkohol i narkotyki, a następnie były molestowane i gwałcone. Zdarzenia miały miejsce w latach 2004-2011.



Skazani mężczyźni - w wieku od 27 do 54 lat - to Brytyjczycy mający korzenie w krajach regionu Azji Południowo-Wschodniej.



Skazany na dożywocie lider gangu Amere Singh Dhaliwal - który usłyszał 54 zarzuty, w tym 22 dotyczące gwałtu - na upublicznionym przez sąd zdjęciu był w tradycyjnym turbanie sikhów. Sędzia Geoffrey Marson określił zachowanie lidera gangu wobec ofiar jako "nieludzkie", podkreślając, że mężczyzna "traktował je jak przedmioty (...)".



Pozostali oprawcy zostali skazani na wyroki od 5 do 18 lat więzienia. Czterech kolejnych mężczyzn zostało uznanych za winnych, a ich wyroki - dotyczące zarzutów o gwałt i handel ludźmi w celu wykorzystania seksualnego - zapadną w najbliższych miesiącach.



Szczegóły trzech powiązanych procesów zostały upublicznione po raz pierwszy w piątek, po tym gdy po ogłoszeniu wyroków sąd zdecydował o zniesieniu tajemnicy postępowania sądowego, ujawniając m.in. tożsamość skazanych mężczyzn i szczegóły ich działań.



Rezygnacja z wprowadzonych wcześniej ograniczeń jest powiązana ze sprawą aresztowania i późniejszego skazania byłego lidera radykalnie prawicowej Angielskiej Ligi Obrony (ang. English Defence League, EDL) Tommy'ego Robinsona, który w maju br., stojąc przed budynkiem sądu, komentował na żywo na Facebooku przebieg sprawy. Zostało to uznane za niezastosowanie się do decyzji sądowych i mogło potencjalnie doprowadzić do załamania się procesu.



Robinsona skazano na karę pozbawienia wolności, ale wyrok w jego sprawie został zakwestionowany przez sąd apelacyjny i będzie ponownie rozpatrzony w przyszłym tygodniu.



Komentując decyzję sądu, przedstawiciel policji hrabstwa West Yorkshire Ian Mottershaw tłumaczył, że śledztwo w sprawie gangu z Huddersfield było "bardzo złożone". Podkreślił zadowolenie z decyzji o wyrokach dla "tych zdeprawowanych jednostek, które niewyobrażalnie wykorzystywały seksualnie i fizycznie te narażone na ryzyko dzieci".



To kolejny skandal dotyczący molestowania seksualnego nieletnich z udziałem mężczyzn z regionu Azji Południowo-Wschodniej. Wcześniej ujawniono podobne sprawy m.in. w Rochdale w pobliżu Manchesteru.

