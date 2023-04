Trwa akcja ewakuacji Polaków z Sudanu - dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o kilkanaście osób, z którymi kontakt ma polska dyplomacja i które zgłosiły chęć wyjazdu z ogarniętego wojną kraju. Część z nich już zostało wywiezionych z kraju.

Tak wyglądają teraz ulice Chartumu / Indonesian Embassy KBRI Khartoum / HANDOUT / PAP/EPA

Jak poinformował rzecznik MSZ Łukasz Jasina, 11 Polaków ewakuowano w konwojach francuskim i hiszpańskim. To m.in. polscy dyplomaci - w tym polski ambasador - oraz osoby prywatne. Polacy nie dotarli jeszcze do kraju.



Akcja jest bardzo skomplikowana, przede wszystkim ze względu na trudności z dodarciem do miejsca zbiórki. W Chartumie trwają uliczne walki, przejście przez miasto jest więc bardzo niebezpieczne.

Jak jednak powiedzieli naszemu dziennikarzowi urzędnicy w resorcie spraw zagranicznych, większość Polaków dotarła już do punktu ewakuacji - i albo wsiedli do samolotów i zostali wywiezieni z kraju, albo niebawem się to stanie.

Polska korzysta tutaj z pomocy innych krajów, które ewakuują swoich obywateli. Dziś rano pojawiła się informacja, że pomogli w tym m.in. Hiszpanie . MSZ na razie nie podaje więcej szczegółów. Chodzi o bezpieczeństwo ewakuowanych. Jeszcze dziś resort ma jednak wydać oficjalny komunikat w tej sprawie.

Konflikt pomiędzy sudańską armią i paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF) wybuchł 15 kwietnia. W ramach proponowanych przez rząd zmian RSF miały zostać wcielone do regularnych sił zbrojnych. Generałowie nie mogli jednak zgodzić się co do terminu, w jakim miałoby to nastąpić, a polityczny spór przerodził się w wojnę domową.

Według najnowszych szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w Sudanie zginęło w ciągu ostatniego tygodnia co najmniej 413 osób, a 3551 zostało rannych. W kraju wyczerpują się zapasy żywności i wody - informują media.