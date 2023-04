To sprawa, jakiej w Stanach Zjednoczonych jeszcze nie było. Donald Trump zostanie formalnie postawiony w stan oskarżenia. Były prezydent USA dziś ma przyjechać do Nowego Jorku, gdzie jutro stawi się w sądzie.

Donald Trump / Shutterstock

W zeszłym tygodniu powołana przez nowojorską prokuraturę wielka ława przysięgłych zagłosowała za postawieniem mu zarzutów. Sprawa dotyczy zapłaty aktorce porno Stormy Daniels za milczenie o ich rzekomym romansie podczas kampanii wyborczej w 2016 roku.

Zamieszanie wokół Donalda Trumpa wzbudza ogromne zainteresowanie amerykańskich i światowych mediów. Do Nowego Jorku zjeżdżają dziennikarze, którzy będą relacjonować sprawę.

Donald Trump we wtorek stawi się w sądzie Paweł Żuchowski / RMF FM

W Nowym Jorku wprowadzono nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Wokół sądu ustawiono barierki. Donald Trump wezwał swoich zwolenników do obrony.

Były przywódca ma stawić się w sądzie jutro. Tam zostanie wykonane zdjęcie do kartoteki, pobrane zostaną też odciski palców.

Były przywódca USA jest przekonany, że po tych procedurach zostanie zwolniony, bo natychmiast chce wrócić na Florydę i jeszcze jutro wygłosić przemówienie ze swojej rezydencji Mar-a-Lago.

/ Paweł Żuchowski / RMF FM

Sprawę nazywa "polowaniem na czarownice"; podkreśla, że jego polityczni przeciwnicy chcą zrobić wszystko, by nie wrócił do Białego Domu. Przyczyną - jak mówi - ma być sprzeciw, by "uczynić ponownie Ameryką wielką".

Trump w przyszłym roku chce uzyskać partyjną nominację i wystartować w wyborach prezydenckich.