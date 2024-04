Szukasz laptopa gamingowego? Chcesz cieszyć się grą w najlepsze hity, bez względu na miejsce? Sprawdź poniższe zestawienie laptopów dla graczy. Na pewno wybierzesz coś dla siebie!

/ Materiały prasowe

Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 w supercenie!

Laptop Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 to połączenie doskonałej wydajności i nowoczesnego designu, które spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających graczy. Jego czarna obudowa nadaje mu eleganckiego wyglądu, który wyróżnia się na tle innych laptopów gamingowych. Wyposażony jest w wydajny procesor Intel Core i5-11320H, 16 gigabajtów pamięci RAM oraz szybki dysk SSD. Taka konfiguracja zapewnia płynne działanie nawet najbardziej wymagających gier. Dedykowana karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050 gwarantuje wyświetlanie wysokiej jakości obrazu z płynnymi animacjami. Dodatkowo, w pamięci fabrycznie zainstalowany jest system Windows 11 Home, który zapewnia intuicyjną obsługę i dostęp do szerokiej gamy aplikacji. Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 to idealny wybór dla osób poszukujących kompromisu pomiędzy wydajnością a biznesową estetyką.

Sprawdź cenę tego laptopa: << TUTAJ! >>

/ Materiały prasowe

Odporny na uszkodzenia laptop ASUS TUF Gaming F15 FX507ZC4-HN018W

Laptop ASUS TUF Gaming F15 FX507ZC4-HN018W to doskonałe narzędzie dla prawdziwych graczy, którzy cenią sobie nie tylko wydajność, ale także solidność wykonania. Jego czarno-złoty design przyciąga uwagę swoim eleganckim wyglądem, który idealnie komponuje się z dynamicznym światem gamingu. Wyposażony w dwunasto rdzeniowy procesor Intel Core i5-12500H, 16 gigabajtów pamięci RAM oraz szybki dysk SSD o pojemności 512 GB, gwarantuje płynne działanie nawet najbardziej wymagających gier. Ekran o przekątnej 15.6 cala z częstotliwością odświeżania na poziomie 144 herców pozwala na płynne i precyzyjne wyświetlanie obrazu, co jest istotne podczas dynamicznych rozgrywek. Dodatkowo, dedykowana karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050 sprawia, że grafika prezentuje się wyjątkowo realistycznie. ASUS TUF Gaming F15 FX507ZC4-HN018W to nie tylko laptop, to narzędzie, które zapewni Ci zwycięstwo w każdej rozgrywce.

Sprawdź cenę tego laptopa: << TUTAJ! >>

/ Materiały prasowe

Laptop MSI Cyborg A12VE-057PL z doskonałą kartą RTX 4050!

Laptop MSI Cyborg A12VE-057PL to prawdziwy rarytas dla graczy, którzy cenią sobie zarówno wydajność, jak i stylowy design. Jego futurystyczny wygląd wyróżnia się na tle innych laptopów gamingowych, a czarne barwy podkreślają agresywny charakter urządzenia. Prezentowany model jest wyposażony w ośmiordzeniowy procesor Intel Core i5-12450H oraz imponujące 16 GB pamięci RAM w standardzie DDR5. Największym atutem jest tutaj jednak dedykowana karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4050, która pozwala cieszyć się doskonałą jakością grafiki oraz płynną rozgrywką. Dodatkowo, dysk SSD o pojemności 512 gigabajtów zapewnia szybki dostęp do danych oraz płynne działanie systemu Windows 11 Home. MSI Cyborg A12VE-057PL to nie tylko laptop, to potężne narzędzie, które zapewni Ci niezapomniane wrażenia podczas każdej sesji gamingowej.

Sprawdź cenę tego laptopa: << TUTAJ! >>

/ Materiały prasowe

Laptop HP Victus 15-FA0999NW w super konfiguracji!

Laptop HP Victus 15-FA0999NW to znakomity wybór dla graczy, twórców internetowych, a także nauczycieli, gdyż sprzęt spełnia normy programu “Laptop dla nauczyciela". Sprzęt jest wyposażony między innymi w procesor Intel Core i5-12450H oraz pamięć RAM w wielkości 16 gigabajtów. Ekran z matrycą IPS oraz częstotliwość odświeżania 144 herców gwarantują wyświetlanie płynnego i realistycznego obrazu. Dedykowana karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 3050 pozwala cieszyć się realistycznymi grafikami oraz płynną rozgrywką.

Sprawdź cenę tego laptopa: << TUTAJ! >>

/ Materiały prasowe

Laptop Acer Nitro 5 AN515-58

Laptop Acer Nitro 5 AN515-58 to urządzenie stworzone z myślą o najbardziej wymagających graczach. Jego agresywny design wyróżnia się na tle innych laptopów gamingowych, a czarna kolorystyka podkreśla jego charakter. Matryca IPS o przekątnej 15.6 cala oraz częstotliwość odświeżania 144Hz zapewniają niezwykle płynne i realistyczne obrazy podczas rozgrywki. Wyposażony w potężny procesor Intel Core i7-12650H oraz imponujące 16GB pamięci RAM, laptop zapewnia niesamowitą wydajność nawet podczas najbardziej wymagających zadań. Dedykowana karta graficzna NVIDIA GeForce RTX4050 pozwala cieszyć się realistycznymi grafikami i płynną rozgrywką bez żadnych przycięć. Dodatkowo, duży dysk SSD o pojemności 1TB zapewnia wystarczającą ilość miejsca na zapisanie wszystkich ulubionych gier i aplikacji. Acer Nitro 5 AN515-58 to nie tylko laptop, to potężne narzędzie, które zapewni Ci niezapomniane doznania podczas każdej sesji gamingowej.

Sprawdź cenę tego laptopa: << TUTAJ! >>

/ Materiały prasowe