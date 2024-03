Historyczny moment dla Szwecji. Nowy prezydent Węgier Tamas Sulyok we wtorek objął obowiązki głowy państwa i tego samego dnia ratyfikował przystąpienie Szwecji do NATO. Węgry jako ostatni kraj sojuszu wyraziły zgodę na akcesję nowego państwa do NATO.

Nowy prezydent Węgier Tamas Sulyok / ZOLTAN MATHE / PAP/EPA Węgry były ostatnią przeszkodą Szwecji Bezpośrednio przed wyborem Sulyoka na głowę państwa węgierski parlament poparł również przyjęcie Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wniosek w tej sprawie czekał w Zgromadzeniu Narodowym na głosowanie od lipca 2022 roku. Parlament wyraził zgodę na przystąpienie Szwecji do NATO przed tygodniem; za akcesją głosowało 188 posłów w 198-osobowej izbie. W sobotę na stronie parlamentu Węgier opublikowano pismo do biura prezydenta z protokołem dotyczącym akcesji Szwecji do NATO. Na dokumencie widniało już nazwisko Sulyoka. Węgry wyraziły zgodę na przyjęcie Szwecji do NATO jako ostatni kraj Sojuszu, choć rząd Viktora Orbana wielokrotnie zapewniał, że tak się nie stanie. Po podpisaniu ratyfikacji przez prezydenta Węgier Szwecja zostanie 32. członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Tamas Sulyok zajął miejsce Katalin Novak 26 lutego węgierski parlament wybrał Sulyoka na nowego prezydenta kraju. Jego poprzedniczka, Katalin Novak, zrezygnowała w atmosferze skandalu po ułaskawieniu osoby tuszującej pedofilię. Po przyjęciu rezygnacji Novak obowiązki głowy państwa pełnił marszałek Zgromadzenia Narodowego, jednoizbowego parlamentu Węgier, Laszlo Kover. Sulyok, dotychczasowy prezes Trybunału Konstytucyjnego, został wybrany głosami rządzącej koalicji Fidesz-KDNP; duża część opozycji zbojkotowała wybory.