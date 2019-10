Coraz większy szok we francuskich specsłużbach. Ponad 160 specjalistów bada sprzęt informatyczny, który posłużył sprawcy ataku terrorystycznego w paryskiej prefekturze do kopiowania tajnych dokumentów służb specjalnych.

Policja w pobliżu miejsca ataku / IAN LANGSDON / PAP/EPA

Według śledczych, islamski ekstremista, który był zatrudniany jako informatyk przez francuskie służby specjalne, regularnie kopiował tysiące tajnych dokumentów. Wykradał również informacje z komputerów różnych funkcjonariuszy wspomnianych służb - m.in. o planowanych operacjach antyterrorystycznych. Na jednym z pendrive’ów odkryto również adresy zamieszkania wielu funkcjonariuszy. Nie wiadomo jeszcze, czy 45-letni Michael Harpon przekazywał te informacje organizacjom muzułmańskich ekstremistów, ale zapowiadane są już przeprowadzki wielu funkcjonariuszy i ich rodzin z obawy o bezpieczeństwo.

Już wcześniej francuskie media ujawniły, że funkcjonariusze biura służb specjalnych prefektury policji - gdzie pracował właśnie sprawca ataku sprzed tygodnia - poinformowali szefową, że ten ostatni wychwalał krwawy zamach islamskich terrorystów na redakcje tygodnika "Charlie Hebdo". Szefowa nic jednak w tej sprawie nie zrobiła.

Obserwatorzy alarmują, że problem jest dużo szerszy. Według raportu parlamentarnego sprzed kilku miesięcy, który został zignorowany przez prezydenta Emmanuela Macrona i rząd, wśród ponad 40 tysięcy osób zatrudnianych przez paryską prefekturę policji, znajduje się co najmniej 15 islamskich ekstremistów. Szef MSW Christophe Castaner poinformował, że co najmniej 40 innych muzułmańskich radykałów to policjanci pracujący w różnych francuskich miastach.