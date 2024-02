Po ucieczce skazano go zaocznie na dożywocie za podżeganie do morderstwa innego gangstera Omara Trotta w barze La Bruschetta w Vieste we Włoszech w 2017 roku.

Wreszcie wpadł. Zatrzymano go na Korsyce, gdzie nie przejmując się trwającą od roku obławą spędzał romantyczny popołudnie ze swoją towarzyszką. Aresztowano go, gdy opuszczał luksusową restaurację w Bastii.