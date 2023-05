"Tak trudnej, skomplikowanej i ryzykownej operacji we Francji jeszcze nie było" - mówił przedstawiciel władz regionalnych Bernard Burckel. We francuskiej miejscowości Stenay 40 strażaków musiało wyburzyć ściany, aby zabrać z domu ważącą 391 kg kobietę do szpitala. Akcja trwała blisko godzinę.

