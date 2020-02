Skandale o molestowanie na tle seksualnym zmusiły harcerską organizację Skauci Ameryki (BSA) do wystąpienia z wnioskiem o ochronę sądową w postępowaniu upadłościowym. Czekają ją setki procesów wytoczonych przez ofiary molestowania seksualnego.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Zgodnie z ujawnionymi w minionym roku danymi sądowymi Skauci Ameryki szacują, że w ciągu ostatnich 72 lat ponad 12 tys. dzieci padło ofiarą wykorzystywania seksualnego ze strony ponad 7800 jej byłych liderów i instruktorów.



Skauci Ameryki to największa organizacja młodzieżowa w USA, założona 110 lat temu, liczy obecnie ok. 2,3 mln skautów i milion dorosłych woluntariuszy.



BSA nie wiedzą ile procesów ich czeka. Przewidują, iż ok. 300 mężczyzn wystąpi z pozwami o odszkodowania w związku z wykorzystaniem seksualnym w okresie, gdy byli skautami.



Organizacja ogłosiła bankructwo, co jest oznaką niestabilności finansowej. W związku z zarzutami o molestowanie seksualne traci członków.



Ubezpieczyciele nie chcą

Odpowiedzialność finansowa BSA za nadużycia jest trudna do oszacowania. Jak powiedział w radiu publicznym NPR Paul Mones, prawnik z Los Angeles, który reprezentuje wielu mężczyzn składających pozwy, tylko w jednej sprawie którą wygrał w roku 2010 w Portland w stanie Oregon, organizacja musiała wypłacić niemal 20 milionów dolarów.



Przez wiele lat Skauci Ameryki mieli ubezpieczenie na wypadek roszczeń związanych z wykorzystywaniem seksualnym. Ale w ostatnich latach asekuratorzy wycofywali swe usługi. Argumentowali, że skauci wiedzieli o nadużyciach i nie powiadamiali o tym zakładów ubezpieczeniowych. W rezultacie, zauważyło NPR, organizacja stoi w obliczu konieczności pokrycia kosztów wszelkie sporów sądowych i ewentualnych porozumień z ofiarami.

"Podjęliśmy akcję wobec rosnącej presji finansowej na BSA wynikającej z procesów dotyczących nadużyć w harcerstwie w dawnych czasach. (...) "Jesteśmy oburzeni faktem, że pewni ludzie wykorzystali nasze programy, aby znęcać się nad niewinnymi dziećmi i szczerze przepraszamy każdego, kto został poszkodowany będąc w harcerstwie" - głosi oświadczenie wydane przez organizację skautowską.



BSA stwierdza jednocześnie, że wierzy ofiarom, wspiera je i zapewnia doradztwo konsultantów wybranych przez pokrzywdzonych. Zachęca też do zgłaszania dalszych roszczeń.



Nie tylko skauci

Jak wyjaśnił adwokat nowojorski Jerzy Sokół ogłoszenie upadłości w oparciu o przepisy amerykańskiego prawa upadłościowego, to faktycznie program naprawczy, który umożliwia uratowanie organizacji i wypracowanie sposobu na wypłatę odszkodowań. Polega on przede wszystkim na zawieszeniu, pod nadzorem sądu upadłościowego, wszelkich postępowań sądowych przeciwko organizacji , ustaleniu wielkości jej majątku, określenia długów i zobowiązań, oraz opracowaniu planu naprawczego, okresu spłat i wysokości rat wierzycielom.



Złożenie wniosku o upadłość pozwala na kontynuowanie działalności organizacji a także zarabianie pieniędzy. Jest to możliwe nawet w trakcie reorganizacji negocjacji z ubezpieczeniami oraz ustanawiania funduszu powierniczego w celu wypłacania odszkodowa - dodał Sokół.



Wcześniej wiele rozgłosu wywołał skandal w organizacji USA Gymnastics zajmującej się wyborem i szkoleniem drużyn narodowych na igrzyska olimpijskie i mistrzostwa świata. Lekarz zespołu Larry Nassar został skazany w roku 2018 za wykorzystywanie przez dekady setek dziewcząt i młodych kobiet. Otrzymał wyrok od 40 do 175 lat więzienia.



Według dokumentów złożonych przed sądem upadłościowym w stanie Indiana, USA Gymnastics wypłaci ofiarom 215 mln. dol. jeśli dojdzie do finalizacji umowy.



Z zarzutami o tuszowanie przypadków wykorzystywanie seksualne i chronienie pedofilskich spotkały się niektóre diecezje katolickie. Jak twierdzi organizacja non profit BishopAccountability.org łącznie 23 diecezje i zakony złożyły wnioski o ochronę przed bankructwem.