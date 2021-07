Grupa 3600 policjantów będzie chronić pielgrzymów udających się do katedry w Santiago de Compostela w Hiszpanii w przypadającym w tym roku tzw. Roku Jakubowym. Funkcjonariusze mają też wbijać pielgrzymom pieczątki do pątniczych paszportów po pokonaniu określonych etapów podróży do tego popularnego miejsca kultu religijnego.

