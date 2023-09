Lecący do Barcelony samolot amerykańskich linii lotniczych Delta musiał zawrócić do Atlanty z powodu - jak miał to ująć pilot - "problemu zagrożenia biologicznego". Według mediów jeden z pasażerów cierpiał na rozwolnienie - podał portal BBC News.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock Samolot wykonujący rejs numer DL194 był już w powietrzu od dwóch godzin, gdy pilot zmienił kurs i zawrócił do Atlanty. Na nagraniu audio zamieszczonym w serwisie X (dawniej Twitter) słychać, jak określa sytuację jako "problem zagrożenia biologicznego". "Mieliśmy pasażera, który miał rozwolnienie w całym samolocie, więc chcą, żebyśmy wracali do Atlanty" - mówi głos na nagraniu, rzekomo zarejestrowanym podczas rozmowy z kontrolą lotów. Opublikował je między innymi dziennik "New York Post", który określił incydent mianem "fekalnego fiaska". W Atlancie samolot został umyty i odleciał do Barcelony następnego dnia - relacjonuje BBC. "Lot Delta 194 z Atlanty do Barcelony został zawrócony do Atlanty po problemie medycznym na pokładzie" - potwierdziły linie w oświadczeniu przekazanym portalowi Insider. "Nasze zespoły pracowały tak szybko i bezpiecznie, jak to możliwe, by gruntownie oczyścić samolot i przewieźć naszych klientów do celu ich podróży. Szczerze przepraszamy naszych klientów za opóźnienie i niedogodności" - dodano w komunikacie. BBC przypomina, że w ubiegłym tygodniu 11 pasażerów i członków załogi innego rejsu Delty trafiło do szpitala z powodu poważnych turbulencji podczas lotu z Mediolanu do Atlanty.