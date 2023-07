47 stopni Celsjusza zanotowano we wtorek na Sycylii, a prawie 43 stopnie miejscami w Rzymie. Był to według meteorologów dzień kulminacji obecnej fali upałów. W 20 miastach, od północy po południe kraju, Ministerstwo Zdrowia wprowadziło najwyższy stopień alertu. W środę będzie on obowiązywał w 23 miastach.