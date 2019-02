Siły rosyjskie w obwodzie kaliningradzkim zostały wzmocnione pułkiem lotnictwa myśliwskiego, w którego skład wchodzą samoloty Su-27. Krok ten jest odpowiedzią na wzmacnianie sił NATO w rejonie Morza Bałtyckiego - podał w sobotę dziennik "Kommiersant".

Su-27, zdj. ilustracyjne / Denis Tyrin / PAP/ITAR-TASS

Gazeta powołuje się na wypowiedź źródła agencji Interfax. Oświadczyło ono, iż w siłach lotnictwa morskiego Floty Bałtyckiej sformowano pułk lotnictwa myśliwskiego wyposażony w Su-27. Prócz tego, w ramach tych sił skierowano wcześniej do Kaliningradu pułk lotnictwa szturmowego.

W zeszłym tygodniu rosyjska "Niezawisimaja Gazieta" powiadomiła, że stacjonujący w obwodzie kaliningradzkim 11. korpus armijny wojsk lądowych i obrony wybrzeża, należący do Floty Bałtyckiej, został wzmocniony pułkiem czołgów. Nie poinformowano o liczbie ani o typie czołgów w pułku rozlokowanym w Gusiewie, ok. 30 km od granicy z Polską. Jednak zwykle taki pułk liczy do 90 czołgów.