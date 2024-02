Amerykańskie uderzenie to pierwsza fala bombardowań w odwecie za atak wspieranych przez Iran bojówek na bazę Tower 22 w Jordanii, który zabił trójkę żołnierzy USA i ranił co najmniej 40 innych. Do ataku doszło kilka godzin po dotarciu do kraju ciał zabitych żołnierzy. Prezydent USA Joe Biden zapowiedział, że ataki odwetowe będą kontynuowane "w wybranych lokalizacjach i czasie".