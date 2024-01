Według gazety "Expressen" i telewizji TV4 na miejscu znaleziono granat ręczny, został on następnie wysadzony przez policyjnych pirotechników. Media spekulują, że mógł on zostać rzucony, ale spadł na trawę w odległości około metra od fasady budynku i ostatecznie nie doszło do eksplozji.

"Dziś byliśmy świadkami próby ataku na ambasadę Izraela w Sztokholmie i jej pracowników. Dziękujemy władzom szwedzkim za szybką reakcję. Nie damy się zastraszyć terrorem" - napisał na platformie X ambasador Izraela Ziv Nevo Kulman.