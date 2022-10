​Proszę nie traktować krajów Azji Centralnej jak przedłużenia ZSRR - zwrócił się do prezydenta Rosji Władimira Putina przywódca Tadżykistanu Emomali Rachmon.

Prezydent Tadżykistanu Emomali Rachmon w rozmowie z Władimirem Putinem / VYACHESLAV PROKOFYEV / KREMLIN / SPUTNIK POOL / PAP/EPA

O poszanowanie państw tego regionu Rachmon zaapelował w piątek na szczycie Azja Centralna - Rosja w Astanie.

Nie liczymy 100-200 milionów. Ale chcemy, żeby nas szanowano. Gdzie coś naruszyliśmy? Gdzieś się nie tak przywitaliśmy? Zawsze szanowaliśmy interesy swojego głównego partnera strategicznego (Rosji). Chcemy, żeby nas szanowano - powiedział prezydent Tadżykistanu.

Władimirze Władimirowiczu, prośba do pana, by nie było polityki do krajów Azji Centralnej jak do przedłużenia ZSRR - powiedział Rachmon, cytowany przez portal "Nowaja Gazieta. Jewropa".