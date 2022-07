Strażacy nadal nie kontrolują pożaru lasów w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Służby odpowiedzialne za gospodarkę wodną zdecydowały się zwiększyć dopływ wody do Łaby, aby ułatwić gaszenie ognia. To z tej rzeki śmigłowce pobierają wodę do walki z żywiołem.

Pożar w Czeskiej Szwajcarii wybuchł w niedzielę rano / Ray Baseley / PAP/EPA Pożar szaleje od niedzieli w położonym na północnym zachodzie kraju Parku Narodowym Czeska Szwajcaria. Z żywiołem walczą setki strażaków. W akcji uczestniczą śmigłowce z Czech, Słowacji i Polski. W miejscach, które już polaliśmy wodą, pojawiają się nowe ogniska, które znów trzeba polewać wodą. Pogoda nam nie sprzyja - mówił na miejscu reporterowi RMF FM Pawłowi Pyclikowi Marcin Gwizdowski - dowódca śmigłowca policyjnego Black Hawk. Pożar w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria / Paweł Pyclik / RMF FM Wczoraj do gaszenia pożaru włączyły się też dwa włoskie samoloty gaśnicze. Słowacki rząd zdecydował o wysłaniu do Czech kolejnej maszyny, a także 30 żołnierzy, m.in. z cysternami. Polscy strażacy i policjanci wykonali do czwartkowego wieczora dziewięć lotów Polacy policjanci i strażacy wylecieli we wtorek po południu z Warszawy policyjnym śmigłowcem S-70i Black Hawk / Paweł Pyclik / RMF FM Polscy strażacy i policjanci w ciągu trzech dni walki z pożarem wykonali dziewięć lotów. W sumie spędzili w powietrzu 24,5 godziny i 313 razy zrzucili wodę - poinformował rzecznik PSP Karol Kierzkowski.



Wczoraj o godzinie 21:15 polscy strażacy i policjanci zakończyli trzeci dzień akcji gaszenia pożaru. W czwartek polski śmigłowiec wykonał cztery loty w godzinach 10:45 - 21:13, podczas których dokonał 137 zrzutów wody, każdy około 3 tys. litrów wody - przekazał Kierzkowski. Polscy policjanci i strażacy wylecieli we wtorek po południu z Warszawy policyjnym śmigłowcem S-70i Black Hawk. Maszyna jest wyposażona w specjalny zbiornik na wodę tzw. Bambi Bucket o pojemności około 3 tys. litrów. Polski śmigłowiec podczas gaszenia pożaru w Czeskiej Szwajcarii / Paweł Pyclik / RMF FM Pożar lasów w Parku Narodowym Czeska Szwajcaria wybuchł w niedzielę rano. We wtorek dowódcy akcji ratowniczej informowali, że żywioł rozprzestrzenił się na obszarze o powierzchni ok. 30 hektarów. Nie było informacji o rannych mieszkańcach lub strażakach w rejonie objętym pożarami. Zobacz również: Walka z ogniem trwa. Nowe informacje ws. pożaru w Czeskiej Szwajcarii