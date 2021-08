Co najmniej 10 osób, w tym dwoje małych dzieci, zginęło w sobotę w wyniku powodzi w stanie Tennessee - powiedział dziennikarzom szeryf hrabstwa Humphreys Chris Davis. Jak dodał, ponad 30 osób jest zaginionych.

Powódź spowodowały trwające od piątku ulewne deszcze i burze (zdjęcie ilustracyjne). / Pixabay

Według Agencji Zarządzania Kryzysowego Tennessee (TEMA) w sobotę wieczorem czasu lokalnego 10 tys. osób w hrabstwach Hickman, Houston i Humphreys oraz części hrabstwa Dickson było pozbawionych dostaw prądu.



Powódź spowodowały trwające od piątku ulewne deszcze i burze. W McEwen w ciągu niecałego dnia spadły co najmniej 43 cm deszczu. Zdaniem oddziału Krajowych Służb Meteorologicznych (NWS) w Nashville suma opadów pobiła 24-godzinny rekord stanu z 1982 r. wynoszący 34,5 cm, ale dane będą jeszcze weryfikowane.



Około 25-30 cm deszczu spadło w hrabstwach Dickson, Hickman, Houston i Humphreys.



TEMA ogłosiła stan wyjątkowy. Wcześniej nazwała sytuację "niebezpieczną i ewoluującą" oraz wezwała ludzi do unikania podróży do dotkniętych powodzią regionów.



Stanowa Gwardia Narodowa poinformowała, że wysłała na miejsce śmigłowiec Blackhawk. W akcjach ratowniczych wykorzystywane są również pojazdy taktyczne i humvee.