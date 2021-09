Ciężarna kobieta, przecząca istnieniu pandemii koronawirusa i przeciwna szczepionkom, udała się do szpitala na poród w towarzystwie swojego partnera i… adwokata, który miał pomóc jej bronić prawa do niezakładania maseczki. O historii z La Fe w Hiszpanii poinformowało radio Onda Zero, powołujące się na źródła w regionalnym ministerstwie zdrowia.

REKLAMA